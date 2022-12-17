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Кевин уже вернулся. Ман Сити обыграл Жирону благодаря голам Де Брюйне и Холанда - ВИДЕО

Англия
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Репетиция перед битвой с Ливерпулем

Кевин уже вернулся. Ман Сити обыграл Жирону благодаря голам Де Брюйне и Холанда - ВИДЕО

фото - Manchester City

Новина українською

Пока в Катаре продолжается Чемпионат мира, европейские клубы заполняют паузу товарищескими поединками. "Манчестер Сити" сыграл первый после начала перерыва – соперником команды Гвардиолы стала испанская "Жирона", занимающая 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Также стоит напомнить, что эти клубы входят в один холдинг – City Football Group. К слову, именно "Жирона" прошлым летом делала конкретное предложение "Динамо" по трансферу Виктора Цыганкова, но Игорь Суркис решил, что оно было недостойным. Теперь Виктор готов покинуть киевский клуб свободным агентом…

Что касается игры, то в составе "Сити" сыграли лишь четыре основных игрока, зато каких – Гюндоган, Де Брюйне, Холанд и Марез. Собственно, звезды и сделали результат. Сначала Кевин, вместе со сборной Бельгии вылетевший из ЧМ после группового этапа, перехватил пас голкипера и открыл счет. А потом он же ассистировал Эрлингу пасом с фланга. Игра так и завершилась – 2:0 в пользу "Манчестер Сити".

Добавим, что уже в четверг, 22 декабря, "Манчестер Сити" сыграет против "Ливерпуля" в рамках 1/8 финала Кубка лиги. 28 декабря горожане встретятся с "Лидсом" в рамках очередного тура АПЛ.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Эрлинг Холанд
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