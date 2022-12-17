Ювентус в гостях обыграл Арсенал, благодаря двум автоголам

Сегодня, 17-го декабря в рамках контрольного поединка лондонский "Арсенал" дома проиграл туринскому "Ювентусу" - со счетом 0:2.

Примечательно, что оба гола в этой игре записали на свой счет подопечные Микеля Артеты. Правда, оба мяча пришлись в свои ворота.

Счет в матче был открыт на первой компенсированной минуте к первому тайму - благодаря автоголу Гранита Джаки. А точку в игре поставил автогол Роба Холдинга - ровно через 45 минут после первого мяча.

Украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко не принимал участие в этом матче.