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Ювентус в гостях обыграл Арсенал, благодаря двум автоголам

Англия
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Игроки Аллегри в этой игре не забивали

Ювентус в гостях обыграл Арсенал, благодаря двум автоголам

Twitter JuventusFC

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Сегодня, 17-го декабря в рамках контрольного поединка лондонский "Арсенал" дома проиграл туринскому "Ювентусу" - со счетом 0:2.

Примечательно, что оба гола в этой игре записали на свой счет подопечные Микеля Артеты. Правда, оба мяча пришлись в свои ворота.

Счет в матче был открыт на первой компенсированной минуте к первому тайму - благодаря автоголу Гранита Джаки. А точку в игре поставил автогол Роба Холдинга - ровно через 45 минут после первого мяча.

Украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко не принимал участие в этом матче.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон)
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