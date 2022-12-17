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Артета: Зинченко прогрессирует и восстанавливается от травмы
Точных сроков возвращения на поле наставник "Арсенала" не назвал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета после товарищеского матча с туринским "Ювентусом" прокомментировал состояние Александра Зинченко.
"Алекс (Зинченко) прогрессирует и восстанавливается. Томиясу сегодня вышел на поле. Футболисты, которые играли на Чемпионате мира присоединятся к нам на этой неделе.
А завтра мы посмотрим на состояние Салиба в сборной (прим. - в рамках финала мундиаля Франция - Аргентина)", - поделился испанский коуч.
Сегодня, "пушкари" проиграли команде Массимилиано Аллегри
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