Артета: Зинченко прогрессирует и восстанавливается от травмы

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета после товарищеского матча с туринским "Ювентусом" прокомментировал состояние Александра Зинченко.

"Алекс (Зинченко) прогрессирует и восстанавливается. Томиясу сегодня вышел на поле. Футболисты, которые играли на Чемпионате мира присоединятся к нам на этой неделе.

А завтра мы посмотрим на состояние Салиба в сборной (прим. - в рамках финала мундиаля Франция - Аргентина)", - поделился испанский коуч.