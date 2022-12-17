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Артета: Зинченко прогрессирует и восстанавливается от травмы

Англия
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Точных сроков возвращения на поле наставник "Арсенала" не назвал

Артета: Зинченко прогрессирует и восстанавливается от травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета после товарищеского матча с туринским "Ювентусом" прокомментировал состояние Александра Зинченко.

"Алекс (Зинченко) прогрессирует и восстанавливается. Томиясу сегодня вышел на поле. Футболисты, которые играли на Чемпионате мира присоединятся к нам на этой неделе.

А завтра мы посмотрим на состояние Салиба в сборной (прим. - в рамках финала мундиаля Франция - Аргентина)", - поделился испанский коуч.

Сегодня, "пушкари" проиграли команде Массимилиано Аллегри из-за двух автоголов. Украинец Зинченко не принимал участие в этой игре.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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Источник:
football.london

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