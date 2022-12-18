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Саутгейт останется тренером сборной Англии, - The Telegraph

Англия
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Тренер продолжит работу с национальной командой

Саутгейт останется тренером сборной Англии, - The Telegraph

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил остаться на своем посту после вылета команды с ЧМ-2022.

По данным авторитетного источника The Telegraph, 52-летний специалист еще не уведомил об этом Футбольную ассоциацию Англии, но уже принял решение остаться.

До чемпионата мира Саутгейт уже принял решение уйти из сборной из-за большого количества негатива, несмотря на результат. В итоге, после возвращения домой, коуч передумал.

Напомним, на ЧМ-2022 Англия в 1/4 финала проиграла Франции (1:2) и покинула турнир.

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В статье: Гарет Саутгейт Национальная сборная Англии
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Источник:
The Telegraph

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