Саутгейт останется тренером сборной Англии, - The Telegraph

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил остаться на своем посту после вылета команды с ЧМ-2022.

По данным авторитетного источника The Telegraph, 52-летний специалист еще не уведомил об этом Футбольную ассоциацию Англии, но уже принял решение остаться.

До чемпионата мира Саутгейт уже принял решение уйти из сборной из-за большого количества негатива, несмотря на результат. В итоге, после возвращения домой, коуч передумал.

Напомним, на ЧМ-2022 Англия в 1/4 финала проиграла Франции (1:2) и покинула турнир.