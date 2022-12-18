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Совладелец Манчестер Юнайтед провел переговоры о возможной продаже клуба

Англия
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Сделка может быть оформлена уже в скором времени

Совладелец Манчестер Юнайтед провел переговоры о возможной продаже клуба

Фото: manutd.com

Новина українською

Один из владельцев "Манчестер Юнайтед" Аврам Глейзер провел переговоры с потенциальными инвесторами с Саудовской Аравии и Катара.

Семья Глейзеров в ноябре объявила о намерении "изучить стратегические альтернативы" для клуба, "включая новые инвестиции, продажу или другие сделки".

Известно, что Raine Group, эксклюзивный финансовый консультант "Манчестер Юнайтед", нацелен на полную продажу клуба в первом квартале 2023 года по цене от 6 до 7 млрд фунтов.

Некоторые финансисты скептически относятся к тому, что страны Персидского залива будут заинтересованы в покупке клуба по такой высокой цене.

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В статье: Манчестер Юнайтед Глейзеры
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Источник:
The Athletic

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