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Манчестер Юнайтед сохраняет интерес к Френки де Йонгу и к полузащитнику Аякса

Англия
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Клуб планирует усиление зимой

Манчестер Юнайтед сохраняет интерес к Френки де Йонгу и к полузащитнику Аякса

Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21

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"Манчестер Юнайтед" интересуется подписанием полузащитников Френки де Йонг и Мохаммеда Кудуса.

Английский клуб до сих пор не отказался от мысли о трансфере полузащитника "Барселоны". Прошлым летом "Ман Юнайтед" вел долгие переговоры о его переходе, но де Йонг предпочел остаться в каталонском клубе.

Кроме того, в шорт-лист "Манчестер Юнайтед" входит атакующий полузащитник "Аякса" и сборной Ганы Мохаммед Кудус. С ним тен Хаг работал в прошлом.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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Источник:
Daily Mail

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