Манчестер Юнайтед сохраняет интерес к Френки де Йонгу и к полузащитнику Аякса

"Манчестер Юнайтед" интересуется подписанием полузащитников Френки де Йонг и Мохаммеда Кудуса.

Английский клуб до сих пор не отказался от мысли о трансфере полузащитника "Барселоны". Прошлым летом "Ман Юнайтед" вел долгие переговоры о его переходе, но де Йонг предпочел остаться в каталонском клубе.

Кроме того, в шорт-лист "Манчестер Юнайтед" входит атакующий полузащитник "Аякса" и сборной Ганы Мохаммед Кудус. С ним тен Хаг работал в прошлом.