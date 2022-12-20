Кубок лиги. Лестер, Ньюкасл, Саутгемптон и Вулверхэмптон вышли в четвертьфинал

Клубный футбол в Англии не останавливался. В Лиге 1 и Лиге 2 паузы не было, в декабре два тура было сыграно в Чемпионшипе. Но команды английской Премьер-лиги смогли выйти после перерыва только 20 декабря, спустя два дня после финала чемпионата мира. Кубок лиги традиционно имеет наименее значительный статус для клубов элиты, но эти команды настолько соскучились по футболу, что даже против соперников из низших дивизионов сыграли своими сильнейшими составами, а в Ньюкасле игру против "Борнмута" пришли посмотреть более 50 тысяч зрителей.

Поединок "Ньюкасл" – "Борнмут" был единственной во вторник парой двух команд АПЛ. Эдди Хау сделал всего одно изменение в составе, по сравнению с победным матче против "Челси" перед перерывом – Уилсон заменил Вуда. Все пять представителей "сорок" на Мундиале вышли сегодня в старте.

"Ньюкасл" победил, но пока он еще не выглядит так эффектно, как до перерыва на ЧМ. "Сороки" создали достаточно моментов, неоднозначное решение приняли рефери, отменив гол Уилсона (VAR отсутствует на данной стадии), удивительный шанс не реализовал Альмирон. В итоге "Борнмут" забил сам в свои ворота. Триппьер выполнял прекрасный кросс, и капитан "Борнмута" Адам Смит, в борьбе со своим одноклубником, поразил ворота Траверса. "Бормнут" был близок к тому, чтобы сравнять счет, но отличную игру продемонстрировал Поуп. 1:0.

INTO THE QUARTER FINAL! ???? pic.twitter.com/m9CgveybAg — Newcastle United FC (@NUFC) December 20, 2022

Гораздо легче было "Лестеру". В октябре-ноябре "лисы" смогли выкарабкаться из ямы, победив в пяти из шести матчах, и пропустив при этом только один гол. Для "Лестера" паузы как будто и не было. Команда Брендана Роджерса забила три красивых командных гола одному из аутсайдеров Лиги 1, и могла забивать и больше. Особенно хочется отметить игру фулбеков Томаса и Кастаня, которые легко преодолевали защиту "МК Донс" длинными и точными передачами.

"Вулверхэмптон" играл против последней команды профессиональной футбольной пирамиды Англии – "Джиллингем" занимает в Лиге 2 (четвертый дивизион) 24-е место. Тем не менее даже этот соперник оказался не самым простым для наименее результативной команды АПЛ. "Волки" имели преимущество, нанесли 25 ударов, имели 80% владения, но первый гол смогли забить только на 77-й минуте после не самого однозначного пенальти. Уже в дополнительное время второй гол забил Аут-Нури. Качество работы Хулена Лопетеги, для которого это был дебют во главе "Вулверхэмптона", будем оценивать уже по следующим матчам.

Был в первых матчах 1/8 и один камбэк. "Линкольн Сити" вышел вперед на "Сент-Мэрис" уже на второй минуте, воспользовавшись ошибками Мэйтленд-Найлза и вратаря Базуну. Но Че Адамсу еще до перерыва удалось отыграть один мяч (возможно был офсайд), а после перерыва 26-летний форвард оформил дубль, сыграв на добивании.

В среду будут сыграны еще три матча четвертого раунда ("Блэкберн" – "Ноттингем Форест", "Чарльтон" – "Брайтон", "Манчестер Юнайтед" – "Бернли"), самая интересная игра ("Манчестер Сити" – "Ливерпуль") состоится в четверг.

Кубок лиги, четвертый раунд

"МК Донс" (III) – "Лестер" 0:3

Голы: Тилеманс 18, Перес 29, Варди 50

"Лестер": Уорд – Томас (Макатир 86), Фас, Амарти, Кастань (Олбрайтон 79) – Сумаре, Тилеманс – Барнс (Алвес 79), Перес (Ихеаначо 67), Прат – Варди (Дака 67)

"Ньюкасл" – "Борнмут" 1:0

Гол: Смит 67 (авт.)

"Ньюкасл": Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимарайнш (Шелви 88), Уиллок (Сен-Максимен 57) – Альмирон (Мерфи 78), Уилсон (Вуд 76), Жоэлинтон

"Борнмут": Траверс – Земура, Сенеси (Лоу 85), Мифем, Смит – Энтони (Дембеле 77), Биллинг, Кук, Кристи (Стэйси 64) – Мур, Соланке

Предупреждения: Триппьер 69 – Кук 47

"Саутгемптон" – "Линкольн Сити" (III) 2:1

Голы: Адамс 25, Адамс 74 – Базуну 2 (авт.)

"Саутгемптон": Базуну – Белла-Котчап (Чалета-Цар 46), Лянко, Салису (Стюарт Армстронг 63) – Уокер-Питерс (Эдози 63), Уорд-Проуз, Мэйтленд-Найлз, Эльюнусси, Перро – Адам Армстронг (Уолкотт 62, Дженепо 77), Адамс

"Вулверхэмптон" – "Джиллингем" (IV) 2:0

Голы: Хименес 77 (пен.), Аит-Нури 90+1

"Вулверхэмптон": Са – Семеду, Коллинз, Килмен, Буэно – Ходж (Траоре 46), Невеш, Моутинью (Хван 61) – Гедеш (Нуньеш 61), Диего Коста (Аит-Нури 81), Поденсе (Хименес 69)