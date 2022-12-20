  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. СМИ: Ньюкасл не оставляет попыток подписать Мудрика
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Ньюкасл не оставляет попыток подписать Мудрика

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Украинец продолжает пользоваться популярностью

СМИ: Ньюкасл не оставляет попыток подписать Мудрика

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Ньюкасл Юнайтед" заинтересован в приобретении Михаила Мудрика. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, представители клуба внимательно следят за игроком "Шахтера". Правда в "Ньюкасле" понимают, что "Арсенал" является серьезным конкурентом, особенно на фоне желания самого украинца перейти в клуб из Лондона.

Читайте такжеМудрик станет одноклубником Зинченко: СМИ назвали дату перехода таланта Шахтера

Уже долго время ходят разговоры о возможном трансфере Мудрика в "Арсенала". Лондонцам за украинского вингера придется выложить серьезную сумму, что стало понятно после одного из интервью Дарио Срны.

Читайте такжеСрна: Грилиш был продан более чем за 100 млн, а уровень Мудрика не ниже

Контракт Мудрика с "Шахтером" действителен до лета 2026-го года. В текущем сезоне он забил десять голов и отдал восемь голевых в 24-х играх.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Ньюкасл Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Insider

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде