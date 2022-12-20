СМИ: Ньюкасл не оставляет попыток подписать Мудрика

"Ньюкасл Юнайтед" заинтересован в приобретении Михаила Мудрика. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, представители клуба внимательно следят за игроком "Шахтера". Правда в "Ньюкасле" понимают, что "Арсенал" является серьезным конкурентом, особенно на фоне желания самого украинца перейти в клуб из Лондона.

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Уже долго время ходят разговоры о возможном трансфере Мудрика в "Арсенала". Лондонцам за украинского вингера придется выложить серьезную сумму, что стало понятно после одного из интервью Дарио Срны.

Контракт Мудрика с "Шахтером" действителен до лета 2026-го года. В текущем сезоне он забил десять голов и отдал восемь голевых в 24-х играх.