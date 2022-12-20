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Мемфиса Депая предложили Ньюкаслу. Он может присоединиться к сорокам уже в январе
Проблема в желании самого футболиста
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" предложила нападающего Мемфиса Депая "Ньюкаслу", сообщает Diario Sport. Январское трансферное окно – последний шанс "сине-гранатовых" выручить деньги с продажи 38-летнего нидерландца.
Контракт с нападающим рассчитан до лета 2023-го.
В самом "Ньюкасле" заинтересованы в трансфере игрока. Его пытались приобрести ещё прошлым летом, но стороны не сошлись в условиях перехода.
Единственная проблема в желании самого футболиста – он категорически отказывается покидать клуб в январе.
В этом сезоне он успел провести всего 3 матча за "сине-гранатовых" и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.
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