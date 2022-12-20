  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мемфиса Депая предложили Ньюкаслу. Он может присоединиться к сорокам уже в январе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мемфиса Депая предложили Ньюкаслу. Он может присоединиться к сорокам уже в январе

Англия
(1 голосов)

Проблема в желании самого футболиста

Мемфиса Депая предложили Ньюкаслу. Он может присоединиться к сорокам уже в январе

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" предложила нападающего Мемфиса Депая "Ньюкаслу", сообщает Diario Sport. Январское трансферное окно – последний шанс "сине-гранатовых" выручить деньги с продажи 38-летнего нидерландца.

Контракт с нападающим рассчитан до лета 2023-го.

В самом "Ньюкасле" заинтересованы в трансфере игрока. Его пытались приобрести ещё прошлым летом, но стороны не сошлись в условиях перехода.

Единственная проблема в желании самого футболиста – он категорически отказывается покидать клуб в январе.

В этом сезоне он успел провести всего 3 матча за "сине-гранатовых" и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ньюкасл Мемфис Депай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
20.12.2022 в 23:04
Давай Депай, дёргай уже куда-нибудь, нам надо Силву подписывать.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде