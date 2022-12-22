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Тен Хаг: В МЮ не было ни боевого духа, ни желания биться друг за друга. Поэтому трансфер Каземиро был так важен
Специалист объяснил для чего подписывали топового опорника
Фото: twitter.com/Casemiro
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассуждая о летних трансферах рассказал, какой именно переход стал самым важным для команды.
"Интерес со стороны "МЮ" ко мне появился весной. Клуб работал очень скрупулезно и дал понять, что у него есть три кандидата.
Я сказал, что команде не хватает духа, я не видел ничего, что говорило бы о единстве команды. Ментальная устойчивость была на очень низком уровне. Не было ни боевого духа, ни желания биться друг за друга. И изменение культуры стало для меня первостепенной задачей, когда я занял эту должность.
Чтобы добиться этого, в раздевалке нужны соответствующие личности, вот почему трансфер Каземиро был так важен. Он способен ускорить процесс, поскольку знает, что нужно делать для завоевания трофеев", – сказал тен Хаг в интервью Voetbal International.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" минувшим летом подписал Каземиро из "Реала" за 70 миллионов евро. До этого бразилец провел в Мадриде 9 лет.
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