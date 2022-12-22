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Кубок лиги. Брайтон вылетел от команды из третьего дивизиона, Ноттингем разгромил Блэкберн
Еще один клуб АПЛ больше не сыграет в этом сезоне этого кубкового трофея.
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок английской лиги, 1/8 финала
Чарльтон (ІІІ) – Брайтон (І) 0:0 (пен. 4:3)
Чарльтон: Мейнард-Брюэр – Чин, Иннисс, Лавелл, Несс, Сессеньон – Рак-Сакье, Добсон, Фрейзер (Форстер-Кески 75), Пейн (Блэкетт-Тейлор 63) – Либерн (Анеке 62)
Брайтон: Стол – Лемпти, Данк, Колвилл, Гросс – Гилмор (Эступиньян 62), Кайседо – Марч, Лаллана (Троссард 62), Энкисо (Митома 46) – Ундав (Фергюсон 79)
Предупреждение: Либерн 34
Блэкберн (ІІ) – Ноттингем Форест (І) 1:4
Голы: С. Уортон 43 – Джонсон 13, 90+3, Лингард 54, Авонии 79
Блэкберн: Пирс – Тревис, Филлипс (Хайем 72), С. Уортон, Мола (Эдун 46) – Гарретт, А. Уортон (Бакле 72) – Маркандей (Долан 72 (Бреретон 88)), Смодич, Хеджес, Херст
Ноттингем Форест: Хендерсон – Уильямс (Мбе Со 87), Уоррелл, Боли, Тоффоло – Йейтс, Мангала (О'Брайен), Фройлер (Колбек 82) – Б. Джонсон, Авонии (Деннис 82), Лингард (Сарридж 82)
Предупреждения: С. Уорто 52 – Воррелл 55, Колбек 84
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