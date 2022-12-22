Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм предлагает Конте новый контракт с повышением зарплаты
Итальянец не спешит подписывать улучшенный договор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с главным тренером Антонио Конте. Итальянский специалист уже получил первое предложение.
По информации английских СМИ, "шпоры" предлагают итальянскому менеджеру соглашение, по которому он будет получать на один миллион фунтов стерлингов больше, чем по нынешнему договору. 53-летний Конте дал понять, что не спешит подписывать новый улучшенный контракт.
Соглашение итальянца с "Тоттенхэмом" заканчивается 30 июня 2023 года. Антонио работает в лондонском клубе с ноября 2021 года. На данный момент команда занимает 4-е место в таблице чемпионата Англии.
В следующем матче в рамках АПЛ лондонцы сыграют против "Брентфорда". Поединок пройдет 26 декабря и начнется в 14:30.
Популярное сейчас
- В Англии сообщили, когда ждать возвращения Зинченко на поле
- Кубок короля. Севилья, Ла Реал и Вальядолид развлеклись, а Райо дотянул до пенальти (+ВИДЕО)
- СМИ: Месси хочет представить Кубок мира на Парк де Пренс. В клубе опасаются реакции болельщиков
- Гвардиола: Сейчас в Манчестер Сити 4-5 футболистов
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО