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Тоттенхэм предлагает Конте новый контракт с повышением зарплаты

Англия
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Итальянец не спешит подписывать улучшенный договор

Тоттенхэм предлагает Конте новый контракт с повышением зарплаты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с главным тренером Антонио Конте. Итальянский специалист уже получил первое предложение.

По информации английских СМИ, "шпоры" предлагают итальянскому менеджеру соглашение, по которому он будет получать на один миллион фунтов стерлингов больше, чем по нынешнему договору. 53-летний Конте дал понять, что не спешит подписывать новый улучшенный контракт.

Соглашение итальянца с "Тоттенхэмом" заканчивается 30 июня 2023 года. Антонио работает в лондонском клубе с ноября 2021 года. На данный момент команда занимает 4-е место в таблице чемпионата Англии.

В следующем матче в рамках АПЛ лондонцы сыграют против "Брентфорда". Поединок пройдет 26 декабря и начнется в 14:30.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Daily Mail

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