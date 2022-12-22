Как Роналду в молодые годы. ВИДЕО, как Рашфорд забил в Кубке лиги, пролетев полполя

Клубный сезон вернулся после Чемпионата мира Кубком лиги в Англии. В 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» одолел представителя Чемпионшипа «Бернли». Первый гол стал следствием самоотверженной игры Ван-Биссаки, который в отчаянном подкате выполнил прострел на Эриксена. А вот второй мяч – полная заслуга Рашфорда. Маркус подхватил мяч на собственной половине поля, промчался с ним в штрафную соперника, расшатал защитника и неотразимо пробил под стойку.

Кубок Английской лиги. 1/8 финала

21 декабря. Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0

Голы: Эриксен 27, Рашфорд 57