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Как Роналду в молодые годы. ВИДЕО, как Рашфорд забил в Кубке лиги, пролетев полполя

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча МЮ – Бернли, Кубок лиги, 21.12.2022

Как Роналду в молодые годы. ВИДЕО, как Рашфорд забил в Кубке лиги, пролетев полполя

фото - Getty Images

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Клубный сезон вернулся после Чемпионата мира Кубком лиги в Англии. В 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» одолел представителя Чемпионшипа «Бернли». Первый гол стал следствием самоотверженной игры Ван-Биссаки, который в отчаянном подкате выполнил прострел на Эриксена. А вот второй мяч – полная заслуга Рашфорда. Маркус подхватил мяч на собственной половине поля, промчался с ним в штрафную соперника, расшатал защитника и неотразимо пробил под стойку.

Кубок Английской лиги. 1/8 финала
21 декабря. Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0
Голы: Эриксен 27, Рашфорд 57

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд лучшие голы
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