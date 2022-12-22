Холанд: Надеюсь, меня с Мбаппе не будут сравнивать, как Роналду с Месси

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что ему не нравится, когда его сравнивают с другими футболистами.

"Мне не очень нравятся сравнения себя с другими – обычно это делают журналисты, они последние 10 лет поступали так с Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Но в этом случае сами игроки друг друга подталкивали к тому, чтобы играть лучше – и это было неплохо, а учитывая, что они играли за "Реал" и "Барселону" – это было идеальное соперничество.

Но я не думаю о таких вещах, я по-своему уникальный игрок, поэтому мне не нравятся сравнения. Мне нравится Златан Ибрагимович – он очень габаритный, сильный, но при этом гибкий и координированный. Но вряд ли можно сравнивать нас.

Или сравнивать меня и Килианом Мбаппе, хотя Мбаппе – отличный молодой игрок. Не забывайте о том, чего он достиг в столь юном возрасте. И мы наверняка увидим и его новые достижения. Однако я сосредоточен только на себе и ежедневно работаю над тем, чтобы стать лучшей версией себя как на поле, так и за его пределами. И я подхожу полностью готовым ко второй части сезона, полностью заряженным", – рассказал Холанд.

В текущем сезона Холанд провел 18 матчей за "горожан", в которых забил 23 гола и оформил 3 результативные передачи.