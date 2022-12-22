Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Угадайте клуб по футболистам, которые в нем играли - квиз
В вашем распоряжении есть три минуты
Сегодня мы предлагаем вспомнить карьеры известных футболистов, пройдя наш квиз. Вам будут даны три игрока, нужно указать команду, за которую они все когда-то играли.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СМИ: Роналду подпишет контракт с Аль-Насром до 2030 года
- Официально - более 100 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- В Англии сообщили, когда ждать возвращения Зинченко на поле
- Как Роналду в молодые годы. ВИДЕО, как Рашфорд забил в Кубке лиги, пролетев полполя
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн