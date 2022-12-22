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КЛ. Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2. Прекрасная закуска к возобновлению АПЛ

Англия
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Команда Пепа Гвардиола вышли в четвертьфинал, выбив красных из турнира

КЛ. Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2. Прекрасная закуска к возобновлению АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок лиги, четвертый раунд. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Ливерпуль” 3:2

Голы: Холанд 10, Марез 47, Аке 58 – Карвалью 20, Салах 48

"Манчестер Сити": Ортега – Льюис, Аканджи (Стоунз 61), Лапорт, Аке – Де Брюйне, Родри, Гюндоган (Бернарду Силва 88) – Марез, Холанд (Фоден 73), Палмер (Грилиш 73)

"Ливерпуль": Келлехер – Милнер (Филлипс 38), Матип, Гомес, Робертсон – Эллиотт (Хендерсон 57), Байчетич (Фабиньо 46), Тьяго (Кейта 70) – Салах, Нуньес, Карвалью (Окслейд-Чемберлен 46)

Предупреждения: Родри 79 – Байчетич 35, Фабиньо 79, Кейта 83

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В статье: Кубок Лиги Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах Рияд Марез Кевин Де Брюйне Эрлинг Холанд
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