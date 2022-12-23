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Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2. Обзор матча и видео голов
Манчестер Сити – Ливерпуль ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 22 декабря 2022 ⋇ Кубок лиги на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Сити” и “Ливерпуль” провели увлекательный матч четвертого раунда Кубка лиги, забив на двоих пять голов. Уже на десятой минуте Холанд замкнул передачу Де Брюйне, но Карвалью до перерыва сравнял счет. На старте второго тайма команды вновь обменялись голами (Марез и Салах), но последнее слово осталось за “Сити” – Аке отправил мяч в ворота после передачи Де Брюйне. 3:2 – “Манчестер Сити” в четвертьфинале, “Ливерпуль” покидает турнир.
Кубок лиги, четвертый раунд. Манчестер, “Этихад”
Голы: Холанд 10, Марез 47, Аке 58 – Карвалью 20, Салах 48
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