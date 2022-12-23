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Внимательно ли вы следили за первой частью Английской Премьер-лиги? Квиз

Англия
(1 голосов)

Возвращению АПЛ посвящается

Внимательно ли вы следили за первой частью Английской Премьер-лиги? Квиз

Фото: twitter.com/Arsenal/Автор - невідомий

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

26 декабря после паузы, связанной с чемпионатом мира в Катаре, возобновляется сезон в АПЛ. Сразу же любителей английского футбола ожидает лондонское дерби – лидер первенства "Арсенал" в родных стенах будет принимать "Вест Хэм". Пока "канониры" набрали 37 очков и опережают ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на пять зачетных баллов. Команда Микеля Артеты очень мощно играла до ЧМ-2022, уступив лишь в одном матче. А знаете кому именно?

Это и другие моменты первой части АПЛ 2022/23 можно освежить в памяти, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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