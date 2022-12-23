Гвардиола - о матче с Ливерпулем: Когда они играют хорошо, то истребляют вас

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Ливерпулем" (3:2) в домашнем матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

"После чемпионата мира и долгого перерыва в игре обе команды показали невероятный уровень и интенсивность. "Ливерпуль" – сложный соперник, когда они играют хорошо, они истребляют вас. Это была хорошая и увлекательная игра. Большой комплимент игрокам за то, как они играли.

Кевин [Де Брейне] играл с огнем внутри себя. Сколько лет он здесь? Семь или восемь лет? Он абсолютная легенда, и я всегда подталкиваю его к поиску этого огня.