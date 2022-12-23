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Гвардиола - о матче с Ливерпулем: Когда они играют хорошо, то истребляют вас
Наставник "Ман Сити" - о победе команды над "мерсисайдцами"
Фото: mancity.com
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Ливерпулем" (3:2) в домашнем матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
"После чемпионата мира и долгого перерыва в игре обе команды показали невероятный уровень и интенсивность. "Ливерпуль" – сложный соперник, когда они играют хорошо, они истребляют вас. Это была хорошая и увлекательная игра. Большой комплимент игрокам за то, как они играли.
Кевин [Де Брейне] играл с огнем внутри себя. Сколько лет он здесь? Семь или восемь лет? Он абсолютная легенда, и я всегда подталкиваю его к поиску этого огня.
Коул Палмер играл очень хорошо, особенно в первом тайме. Судя по тому, как Рико Льюис играл против "Ливерпуля", с теми звездами, которые у них есть впереди, нам невероятно повезло, что у нас есть этот игрок на следующее десятилетие. Надеюсь, клуб сможет его принять. Игра, в которую он играл, была исключительной", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.
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