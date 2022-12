С кем сыграет Сити и МЮ? Известны пары 1/4 финала Кубка английской лиги

В четверг, 22 декабря, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги. По ее итогам определились следующие пары:

Четвертьфинальные поединки запланированы с 9 января 2023 года.

Напомним, действующим обладателем трофея является "Ливерпуль", обыгравший в финале "Челси" в серии послематчевых пенальти. В текущем турнире "мерсисайдцы" выбыли из турнира, уступив в 1/8 финала "Манчестер Сити" (2:3).

