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С кем сыграет Сити и МЮ? Известны пары 1/4 финала Кубка английской лиги

Англия
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Поединки пройдут в январе

С кем сыграет Сити и МЮ? Известны пары 1/4 финала Кубка английской лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 22 декабря, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги. По ее итогам определились следующие пары:

  • "Манчестер Юнайтед" – "Чарльтон Атлетик"
  • "Саутгемптон" — "Манчестер Сити"
  • "Ноттингем Форест" — "Вулверхэмптон"
  • "Ньюкасл Юнайтед" — "Лестер Сити"

Четвертьфинальные поединки запланированы с 9 января 2023 года.

Напомним, действующим обладателем трофея является "Ливерпуль", обыгравший в финале "Челси" в серии послематчевых пенальти. В текущем турнире "мерсисайдцы" выбыли из турнира, уступив в 1/8 финала "Манчестер Сити" (2:3).

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В статье: Кубок английской лиги Вулверхэмптон Ноттингем Форест Манчестер Сити Ньюкасл "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед Чарльтон Атлетик (Лондон) Лестер Сити
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Источник:
efl.com

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