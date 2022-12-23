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С кем сыграет Сити и МЮ? Известны пары 1/4 финала Кубка английской лиги
Поединки пройдут в январе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 22 декабря, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги. По ее итогам определились следующие пары:
- "Манчестер Юнайтед" – "Чарльтон Атлетик"
- "Саутгемптон" — "Манчестер Сити"
- "Ноттингем Форест" — "Вулверхэмптон"
- "Ньюкасл Юнайтед" — "Лестер Сити"
Четвертьфинальные поединки запланированы с 9 января 2023 года.
Напомним, действующим обладателем трофея является "Ливерпуль", обыгравший в финале "Челси" в серии послематчевых пенальти. В текущем турнире "мерсисайдцы" выбыли из турнира, уступив в 1/8 финала "Манчестер Сити" (2:3).
The #CarabaoCup Quarter-Final draw has been made!#EFL— Carabao Cup (@Carabao_Cup) December 22, 2022
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