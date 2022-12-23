Центр поля горожан определил результат битвы вторых составов Сити и Ливерпуля. Аудиомнение #185

Обсуждаем поединок между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в Кубке лиги. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Возвращение клубного топ-футбола! Готов ли Холанд рвать АПЛ и дальше? Форма футболистов после Мундиаля, проблемная реализация Нуньеса, гениальность Де Брюйне, реплика Клоппа касательно силы "Манчестер Сити" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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