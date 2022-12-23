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Центр поля горожан определил результат битвы вторых составов Сити и Ливерпуля. Аудиомнение #185

Англия
(3 голосов)

Без привычной искры, но бодро

Центр поля горожан определил результат битвы вторых составов Сити и Ливерпуля. Аудиомнение #185

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в Кубке лиги. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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