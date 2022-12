Настоящая девятка, не ложная. Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Нападающий

В канун Нового года редакция UA-Футбол по традиции "вызывает" лучших футболистов в свою символическую сборную. В команде "The Best-2022" за голы будет отвечать Эрлинг Холанд.

В свое время к такому выводу пришли Гераклит и Платон. Естественно, изречение не утратило смысл и в наши дни. Несколько лет подряд мы неустанно вторим то ли о постепенном угасании эпохи Месси и Роналду, то ли об окончательном ее финале. Справедливо, ведь новая эра противостояния двух футбольных титанов – вот она, здесь, молодые герои уже пару-тройку добрых сезонов уверенно штурмуют рекордные планки, подтверждают готовность взлететь на авансцену и заменить привычных для нас гроссмейстеров.

Сперва Холанд и Мбаппе постукивали в дверь, пока Месси и Роналду продолжали удерживать пальму первенства, а сейчас Эрлинг и Килиан нагло выбивают ее с ноги. В целом, можно считать, что они уже прорубили ее топором – прямо как герой Джека Николсона из "Сияния" Стэнли Кубрика.

Криш и Лео даже отреагировали. Например, португалец откровенно поплыл. Эгоцентричным поведением Роналду глупо смазал финал одной из лучших футбольных карьер в истории (пускай второй в ТОП-2) и теперь, видимо, получит вместо клуба с пропиской в ЛЧ – миллионы в "Аль-Насре" или MLS. По крайней мере, лично автору подобный исход кажется справедливым на фоне побега из "МЮ" и в целом неготовности хоть как-то принять изменившиеся правила игры. В то же время Месси предпочел сделать все намного более красиво. Триумфом в Катаре Лионель бесповоротно закрыл вопросы о праве единолично обладать медалью "GOAT".

И вот теперь, в ближайшие 10-12 лет, мы собираемся с таким же въедливым интересом следить за новыми болидами. На стартовой точке все выглядит так, что где-то к 2035-му, имея на трофейных полках по 5-6 Золотых мячей каждый, Холанд и Мбаппе тоже сделают умный вид и сядут по разные стороны шахматной доски. Вдруг Килиан еще и в Англию переберется, тогда вообще идея Суперлиги окончательно утратит всякий смысл.

Мбаппе, как известно, способен занять любую позицию в атаке: правый вингер, левый, может и чистого форварда сыграть. В свою очередь Холанд всю карьеру работает исключительно центральным нападающим. Впрочем, вешать на Эрлинга ярлык какого-то классического тарана – это, как минимум, невежество.

У некоторых ошибочное впечатление возникло в периоды выступлений норвежца в родной стране, позднее в Австрии, но уже в Германии, на более серьезном уровне Бундеслиги и ЛЧ, форвард громко заявил о себе и почти весь мир его услышал; арсенал инструментов Холанда попросту стал доступен широкой публике. Повышение уровня сложности не вызвало у EH9 никаких проблем. За три сезона в "Боруссии Д" Эрлинг сыграл в футболке "шмелей" 89 матчей, забив 86 мячей! Вы ведь не думаете, что норвежец настрелял под сотню голов одним приемом? Фух. И главное, что он не просто из поединка в поединок демонстрировал отличное взаимодействие с мастеровитыми партнерами, но и сходу превратился в их вожака. В среднем на каждые 4 мяча нападающий выдавал по 1 результативной передаче, всего ассистов в Дортмунде набралось 20 штук. Назвать Холанда жадным форвардом не получится. Нацеленным на ворота и гол – да. В меру эгоистичным – да, но не жадным. Если одноклубник находится в более выгодной позиции, то Эрлинг обязательно выкатит ему снаряд под удар.

Именно в Дортмунде Холанда начали воспринимать как X-Фактор. К примеру, отсутствие Эрлинга из-за травмы фатально сказалось на результатах "Боруссии Д" в сезоне ЛЧ-2021/22, страйкер пропустил половину группового этапа, из-за чего команда оформила бесславный вылет в ЛЕ из не самого сложного квартета, уступив первые два места "Аяксу" и "Спортингу".

В Германии всем нам удалось хорошенько рассмотреть талантливого Холанда со всех сторон, каждую неделю он по нескольку раз попадал в хайлайты, собирал заслуженные лайки и репосты. Казалось бы, все сомнения по поводу его персоны, места в футбольной эволюционной цепи закономерно испарились. Однако скепсис касательно следующего этапа карьеры норвежца вновь всплыл на горизонте ровно в тот момент, когда прояснилось, куда именно Эрлинг направится дальше.

Летом 2022-го реально стало очевидно, что медлить нельзя. Холанду необходимо делать следующий шаг в карьере. С немецким багажом за плечами, за полтора месяца до своего 22-летия, Эрлинг перешел в "Манчестер Сити" за сумму втрое большую (60 миллионов евро) той, которую "Боруссия Д" в свое время перевела на австрийские счета.

Наверное, сейчас, спустя полгода, особенно забавно вспоминать старт Холанда за "горожан", критическую реакцию публики на его дебют в частности. В рамках Суперкубка Англии против "Ливерпуля" норвежец упустил несколько классных возможностей отличиться и заработал сравнения с провалившимся в "Челси" Ромелу Лукаку. Вдобавок в матче 2-го тура АПЛ с "Борнмутом" (4:0) за 90+ минут форвард коснулся мяча жалких 8 раз. Тоже очень по-бельгийски. При этом он сделал всего две передачи: отдал ассист на Гюндогана и разыграл мяч в центре поля после перерыва.

Футбольный Интернет бомбанул мемами насмешливого характера, встать на защиту Холанда пришлось, казалось бы, главному виновнику малой вовлеченности норвежца в структуру "Манчестер Сити".

Слова испанского менеджера прозвучали вяло и буднично, вообще не возбудили фанатов. Гораздо более важными оказались комментарий самого Холанда и непосредственно аргументы в его исполнении на поле.

И пошло-поехало. Два гола "Вест Хэму", хет-трик в ворота "Кристал Пэлас", еще один для "Ноттингем Форест". На старте карьеры в АПЛ Холанд наклепал столько же, сколько Андрей Шевченко за "Челси" в чемпионате. Столько же, сколько Холанд-старший за "Манчестер Сити". Естественно, одними лишь карикатурными зарисовками для Opta Joe не обошлось. На фоне кучи пестрых заголовков Эрлинг справедливо забрал приз лучшему игроку чемпионата Англии по итогам августа.

На одной из летних пресс-конференций Гвардиола аккуратно бросил, мол, трансфер Холанда в "Манчестер Сити" – это покупка не столько под нужды самого Пепа, сколько инвестиция в будущее клуба. Так менеджер, видимо, предпочел защититься от потенциальных нападок в собственный адрес или, возможно, сбросить лишнее давление с новичка. А вот Эрлинг не побоялся и выдал более комплиментарные, смелые, где-то даже дерзкие заявления: назвал "Реал" третьей опцией для летнего перехода, а самого Гвардиолу – лучшим тренером мира.

Удивительно, но Холанд все еще умудряется оставаться самобытным игроком в концептуальной команде Пепа. Многие думали, что норвежец не заиграет в коллективе, который постоянно владеет мячом, проповедует горизонтальный футбол. Безусловно, Эрлингу местами сложновато, плюс в Манчестере банально нет пропасти между ним и партнерами, но при этом он точно не относится к категории нападающих, которые тупо ждут передачу себе на ход из глубины.

Холанд постоянно двигается, блестяще открывается, с потрясающей легкостью ускользает из-под опеки защитников в штрафной площадке, выскакивает из-за спин оборонцев, продавливает их не только на бегу, но и с места. Эрлинг сочетает в себе нескромные габариты и прекрасную скорость; как отметил Патрис Эвра, кошачью грацию и пластику, а еще интеллект и инстинкт. Холанд быстро поладил с Де Брюйне и его радиоуправляемыми кроссами. В сегодняшних не самых комфортных для себя условиях он буквально пересобрал образ мощной и умной "девятки". Ложная, во всех смыслах этого слова, не для него.

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн заявил, что у EH9 есть абсолютно все, что "горожане" хотят видеть в исполнении нападающего. Хавбек команды Родри считает, что Холанд – прирожденная голевая машина. Это простые реплики, но за ними – истина, для Эрлинга она как раз и кроется в забитых мячах. Вспомните те редкие и важные для "Сити" стадии ЛЧ, когда банде Гвардиолы критически не хватало того, кто просто возьмет и отправит снаряд в сетку.

Примерно так выглядит вполне среднестатистический автограф Холанда, как раз свежак. Наверное, тот же Лукаку даже не попробовал бы побежать по направлению к мячу.

Болельщики других клубов АПЛ составляют петиции, чтобы запретить норвежскому киборгу выходить на поле. Они кричат: "Биоробот, его вырастили в искусственных условиях в лаборатории!" Хотя мы точно знаем: Холанд – человек. Эрлинг любит кебаб и фирменную папину лазанью, он до чертиков простой в общении как с партнерами в раздевалке, так и с журналистами в микст-зоне:

Конечно же, Холанд имеет один из самых высоких окладов в АПЛ (375 тысяч фунтов в неделю), в его контракте прописана куча почти гарантированных бонусов. Впрочем, Эрлинг точно не относится к категории форвардов, которая подпадает под актуальный вирусный мем, верно? Поэтому, большая зарплата вполне оправдана.

Гвардиола работает в Манчестере уже 6 лет, он отладил процесс как на поле, так и вне газона на 99%, буквально все довел до автоматизма. Возможно, тот самый 1%, которого так не хватало Пепу, – это Холанд. "Небесно-голубые" остаются роботизированной командой, просто теперь еще и с монстром завершения перед чужим воротами. Мечта Де Брюйне воплотилась в жизнь.

Безусловно, точечно Пеп вмешивается, когда ситуация этого требует, он же все-таки тренер. Если в перерыве матча Гвардиола видит, что Холанд вне игры, то он выпустит в пару к форварду мобильного Альвареса. В зависимости от плана в своей лысой голове Пеп может и вовсе оставить Эрлинга на скамейке, или, как вариант, поступить радикально и заменить норвежца на Хулиана. Холанд недовольно попыхтит, но успокоится.

Играть все матчи подряд, без пауз – невозможно, как бы Эрлинг этого не хотел. В то же время нападающий наверняка осознает, что в случае его травмы "Сити" не составит большого труда откатиться к привычной тики-таке, с которой команда ранее добивалась успеха. Подобный план Б у "горожан" всегда был планом А. К счастью, пока повреждения не сильно достают Холанда. К тому же, перерыв на Мундиаль должен был пойти ему на пользу. В условиях и без того напряженного графика отдых реально необходим. Тем более, теперь Хулиан Альварес – это не просто бэкап, а чемпион мира, солидный конкурент в борьбе за основу. Причем, аргентинец лучше подходит под дефолтные требования Пепа. Все это Холанду нужно держать в голове.

Совсем немного о сборной Норвегии и роли Холанда в национальной команде. Как известно, в истории "сверл" нет громких свершений. Выход в 1/8 финала в 1998-м случился давненько, что уже говорить об аналогичном достижении в 1938-м. На ЕВРО-2000 норвежцы вылетели на стадии группового этапа. На этом – все.

Трудно судить, какие есть шансы у Холанда и Эдегора с точки зрения подъема команды с колен. В квалификации на ЕВРО норвежцы столкнутся с Кипром, Грузией, Шотландией и Испанией. Если Эрлинг, Мартин и компания финишируют вслед за "Красной Фурией", то мы взглянем на "сверл" летом 2024-го.

Здесь и сейчас норвежцам очень сложно конкурировать с соперниками, если Эрлинг пропускает важный матч из-за травмы или болезни. В таком случае у Эдегора попросту отсутствует адресат для передачи. Имеем еще один важный пунктик в тему важности восстановления и отдыха.

За три сезона в 4 разных турнирах (Лига наций, спарринги, квалификации на ЕВРО и ЧМ) Эрлинг настрелял 21 гол в 23 матчах. В свои 22 года он уже входит в ТОП-10 лучших бомбардиров в истории сборной. В принципе, нет никаких сомнений, что по окончанию карьеры Холанд с огромным отрывом будет первым в списке норвежских голеадоров.

Those who talking about why Haaland couldn't qualify for WC:



1. Norway's squad isn't a world class squad. Only Haaland & Odegaard are good players.



2. He had a serious injury during last 2 qualifier match, team lost those two matches that cost them playing in WC. pic.twitter.com/fE7En2FJcP