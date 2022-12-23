Артета: Арсенал намерен быть активным на трансферном рынке

Главный тренер " Арсенала " Микель Артета поделился планами клуба на зимнее трансферное окно.

"Мы собираемся быть активными. Эта активность состоит в усилении команды. У этого состава до сих пор нет такой роскоши, чтобы не ставить максимальные цели на каждое трансферное окно. Мы должны делать это, потому что это очень важно.

Если мы хотим кого-то получить, это должен быть игрок, который выведет нас на следующий уровень. Мы всегда будем активны на рынке и будем оценивать наибольшие возможности, которые у нас есть.

Мы всегда контактируем с владельцами. Считаю, что наши отношения становятся все крепче и крепче", — отметил Артета.