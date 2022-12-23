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Артета: Арсенал намерен быть активным на трансферном рынке
Коуч канониров говорит, что команда активно поработает на трансферном рынке
Фото: The Short Fuse
Главный тренер "
"Мы собираемся быть активными. Эта активность состоит в усилении команды. У этого состава до сих пор нет такой роскоши, чтобы не ставить максимальные цели на каждое трансферное окно. Мы должны делать это, потому что это очень важно.
Если мы хотим кого-то получить, это должен быть игрок, который выведет нас на следующий уровень. Мы всегда будем активны на рынке и будем оценивать наибольшие возможности, которые у нас есть.
Мы всегда контактируем с владельцами. Считаю, что наши отношения становятся все крепче и крепче", — отметил Артета.
Напомним, что ранее Артета подтвердил возможность подписания вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно. Украинец остается
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