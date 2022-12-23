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Тен Хаг хочет чтобы Рашфорд остался в Юнайтед надолго
Ему предложат соответствующий контракт
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" предложит Маркусу Рашфорду долгосрочный контракт, после того, как активировали продление до лета 2024-го. Эрик тен Хаг очень заинтересован, чтобы англичанин остался в клубе.
Предстоит встреча с игроком, на которой футболисту предложат соглашение. Ранее стало известно, что Рашфорд попал в число футболистов, в контрактах которых активировали опцию продления до лета 2024-го. Его соглашение истекало летом 2023-го.
Сообщается, что тен Хаг любит Рашфорда и хочет, чтобы он остался в клубе любой ценой.
Маркус отметился голом в первой встрече после паузы. Он забил второй мяч в ворота "Бернли" в 1/8 финала Кубка лиги.
Erik ten Hag, pushing hard for Marcus Rashford to stay as big part of future project. New meeting will take place to offer him long-term deal after one year extension option triggered. ????⭐️ #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2022
ETH loves Rashford, wants him to stay at all costs.
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