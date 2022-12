Тен Хаг хочет чтобы Рашфорд остался в Юнайтед надолго

"Манчестер Юнайтед" предложит Маркусу Рашфорду долгосрочный контракт, после того, как активировали продление до лета 2024-го. Эрик тен Хаг очень заинтересован, чтобы англичанин остался в клубе.

Предстоит встреча с игроком, на которой футболисту предложат соглашение. Ранее стало известно, что Рашфорд попал в число футболистов, в контрактах которых активировали опцию продления до лета 2024-го. Его соглашение истекало летом 2023-го.

Сообщается, что тен Хаг любит Рашфорда и хочет, чтобы он остался в клубе любой ценой.

Маркус отметился голом в первой встрече после паузы. Он забил второй мяч в ворота "Бернли" в 1/8 финала Кубка лиги.

Erik ten Hag, pushing hard for Marcus Rashford to stay as big part of future project. New meeting will take place to offer him long-term deal after one year extension option triggered. ????⭐️ #MUFC



ETH loves Rashford, wants him to stay at all costs.



More: https://t.co/lTPu1pKcHl pic.twitter.com/90JaqfAyVJ