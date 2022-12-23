Манчестер Юнайтед лидирует в борьбе за лучшего молодого игрока ЧМ в Катаре

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 120 миллионов евро отступных за хавбека "Бенфики" и сборной Аргентины Энцо Фернандеса. 21-летний полузащитник стал лучшим молодым игроком прошедшего чемпионата мира.

В этом вопросе "Юнайтед" опережает "Ливерпуль", который также был заинтересован в футболисте, но не готов выплачивать отступные.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" лидирует в борьбе за другого талантливого полузащитника – Джуда Беллингема. Журналисты оценивали англичанина в примерно такую же сумму – 120 миллионов евро. "Реал" не был готов платить столько.

Энцо Фернандес забил на Мундиале один гол – красивый удар с подкруткой в ворота Мексики (2:0).