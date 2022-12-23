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Манчестер Юнайтед лидирует в борьбе за лучшего молодого игрока ЧМ в Катаре
Они готовы выложить больше остальных
Фото: twitter.com/Argentina
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 120 миллионов евро отступных за хавбека "Бенфики" и сборной Аргентины Энцо Фернандеса. 21-летний полузащитник стал лучшим молодым игроком прошедшего чемпионата мира.
В этом вопросе "Юнайтед" опережает "Ливерпуль", который также был заинтересован в футболисте, но не готов выплачивать отступные.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" лидирует в борьбе за другого талантливого полузащитника – Джуда Беллингема. Журналисты оценивали англичанина в примерно такую же сумму – 120 миллионов евро. "Реал" не был готов платить столько.
Энцо Фернандес забил на Мундиале один гол – красивый удар с подкруткой в ворота Мексики (2:0).
Manchester United está ultrapassando o Liverpool na corrida por Enzo Fernández. Já há conversas em andamento entre todos os envolvidos. Red Devils estão dispostos, inclusive, a bater a cláusula de 120 M€ e evitar qualquer concorrência— Bruno Andrade (@brunoandrd) December 23, 2022
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