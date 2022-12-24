Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эмилиано Мартинес хочет остаться в Астон Вилле зимой. Переговоров с Баварией нет
Пока об изменении клубной прописки речь не идет
фото - Getty Images
Новоиспеченный чемпион мира в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинес надеется, что останется в “Астон Вилле” в январе и не уйдет из клуба во время следующего трансферного окна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Также инсайдер добавил, что "Бавария", в которую сватали голкипера, не ведет переговоры по переходу Мартинеса.
Кроме этого главный тренер "Виллы" Унаи Эмери одобрительно отозвался об Эмилиано:
“Это прекрасно иметь Эмилиано, защищающего этот клуб. Я знал его раньше в "Арсенале", я работал с ним. Я так счастлив, что он здесь и мы вместе”, - сказал Эмери.
Отметим, что контракт Мартинеса с "Астон Виллой" действует до лета 2027-го. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего голкипера в 28 млн евро.
Популярное сейчас
- В боях за Бахмут погиб фанат Динамо Олег Рыбальченко
- Бензема отписался от игроков сборной Франции в Инстаграм
- Тренер вратарей Львова Хомутовский за репосты в соцсетях может получить в Беларуси до 4 лет тюрьмы
- Инсайдер: Мудрик хочет в Арсенал - он дал "зеленый свет" на переход
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО