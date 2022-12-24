Эмилиано Мартинес хочет остаться в Астон Вилле зимой. Переговоров с Баварией нет

Новоиспеченный чемпион мира в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинес надеется, что останется в “Астон Вилле” в январе и не уйдет из клуба во время следующего трансферного окна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Также инсайдер добавил, что "Бавария", в которую сватали голкипера, не ведет переговоры по переходу Мартинеса.

Кроме этого главный тренер "Виллы" Унаи Эмери одобрительно отозвался об Эмилиано:

“Это прекрасно иметь Эмилиано, защищающего этот клуб. Я знал его раньше в "Арсенале", я работал с ним. Я так счастлив, что он здесь и мы вместе”, - сказал Эмери.

Отметим, что контракт Мартинеса с "Астон Виллой" действует до лета 2027-го. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего голкипера в 28 млн евро.