Полузащитник Манчестер Сити прибыл из сборной Англии с излишним весом. Он не может играть

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал физическое состояние полузащитника Келвина Филлипса:

“Он не травмирован. Он прибыл с лишним весом. Я не знаю, почему. Он не прибыл в таком состоянии, чтобы проводить тренировки и играть.

Когда он будет готов, он сыграет, потому что нам нужен, он нам очень нужен”, - сказал Гвардиола.