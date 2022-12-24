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Полузащитник Манчестер Сити прибыл из сборной Англии с излишним весом. Он не может играть
Пока не похудеет, в состав не вернется
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал физическое состояние полузащитника Келвина Филлипса:
“Он не травмирован. Он прибыл с лишним весом. Я не знаю, почему. Он не прибыл в таком состоянии, чтобы проводить тренировки и играть.
Когда он будет готов, он сыграет, потому что нам нужен, он нам очень нужен”, - сказал Гвардиола.
Отметим, что Филлипс провел на Чемпионате мира в Катаре два матча, в обоих случаях выйдя на смену. В общей сложности на его счету один ассист за 30 минут на Мундиале.
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