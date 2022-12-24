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Клуб украинца в АПЛ продлил контракт с главным тренером
Заслуженно
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Брентфорд" продлил контракт с главным тренером Томасом Франком. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года. Наставник находится в клубе с 2018 года.
✍ We're delighted to announce that Thomas Frank has signed a new contract through to the summer of 2027#BrentfordFC— Brentford FC (@BrentfordFC) December 24, 2022
Отметим, что Франк вместе с "Брентфордом" в сезоне 2020/2021 гг. после плей-офф Чемпионшипа вышел в АПЛ. В прошлом сезоне "пчелы" заняли 13 место, а сейчас идут на 10-й позиции.
Напомним, что за "Брентфорд" выступает украинец Егор Ярмолюк.
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