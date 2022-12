Клуб украинца в АПЛ продлил контракт с главным тренером

Английский "Брентфорд" продлил контракт с главным тренером Томасом Франком. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года. Наставник находится в клубе с 2018 года.

