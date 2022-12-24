  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клуб украинца в АПЛ продлил контракт с главным тренером
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб украинца в АПЛ продлил контракт с главным тренером

Англия
(1 голосов)

Заслуженно

Клуб украинца в АПЛ продлил контракт с главным тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Брентфорд" продлил контракт с главным тренером Томасом Франком. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года. Наставник находится в клубе с 2018 года.

Отметим, что Франк вместе с "Брентфордом" в сезоне 2020/2021 гг. после плей-офф Чемпионшипа вышел в АПЛ. В прошлом сезоне "пчелы" заняли 13 место, а сейчас идут на 10-й позиции.

Напомним, что за "Брентфорд" выступает украинец Егор Ярмолюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брентфорд Егор Ярмолюк Томас Франк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде