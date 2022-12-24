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Эмери: На следующей неделе поговорим с Мартинесом о некоторых его празднованиях

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Будет ли воспитательный час?

Эмери: На следующей неделе поговорим с Мартинесом о некоторых его празднованиях

Marc Atkins/Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал скандальные празднования своего подопечного Эмилиано Мартинеса:

“Иногда трудно контролировать эмоции, когда их много.

На следующей неделе мы поговорим с ним о некоторых его празднованиях, но пока я с уважением отношусь к этому, потому что он со своей сборной.

Когда он вернется в клуб, мы сможем поговорить об этом”, - сказал Эмери.

Отметим, что после победы на Чемпионате мира-2022 Мартинес улетел в Аргентину на празднования. Следующий матч у "канониров" запланирован на понедельник, 26 декабря против "Вест Хэма".

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В статье: Унаи Эмери Эмилиано Мартинес
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (3)
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Kalyna (Montreal)
24.12.2022 в 17:16
А толку ?Дебілко залишиться дебілком.
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
24.12.2022 в 16:49
Вилупок зганьбив себе, свою команду і країну. Хоча аргентинці і так виглядають як клоуни.
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+2
-1
__Grab__ (Костопіль)
24.12.2022 в 17:27
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0
0

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