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Эмери: На следующей неделе поговорим с Мартинесом о некоторых его празднованиях
Будет ли воспитательный час?
Marc Atkins/Getty Images
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал скандальные празднования своего подопечного Эмилиано Мартинеса:
“Иногда трудно контролировать эмоции, когда их много.
На следующей неделе мы поговорим с ним о некоторых его празднованиях, но пока я с уважением отношусь к этому, потому что он со своей сборной.
Когда он вернется в клуб, мы сможем поговорить об этом”, - сказал Эмери.
Отметим, что после победы на Чемпионате мира-2022 Мартинес улетел в Аргентину на празднования. Следующий матч у "канониров" запланирован на понедельник, 26 декабря против "Вест Хэма".
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