Эмери: На следующей неделе поговорим с Мартинесом о некоторых его празднованиях

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал скандальные празднования своего подопечного Эмилиано Мартинеса:

“Иногда трудно контролировать эмоции, когда их много.

На следующей неделе мы поговорим с ним о некоторых его празднованиях, но пока я с уважением отношусь к этому, потому что он со своей сборной.

Когда он вернется в клуб, мы сможем поговорить об этом”, - сказал Эмери.