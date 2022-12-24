Челси вскоре объявит о новом трансфере. Игрок уже прошел медобследование и подписал договор

Лондонский "Челси" вскоре объявит о трансфере ивуарийского форварда "Мольде" Давида Датро Фофана. По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже подписали документы:

"Сделка по Давиду Датро Фофана, все подписано и утверждено. Документы также готовы после успешного прохождения медицинских тестов в Лондоне. Официальное объявление уже скоро.

Клуб убежден, что это умное подписание для настоящего и будущего за цену в 12 миллионов евро, так как многие клубы со всей Европы хотели Фофана".