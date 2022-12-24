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Челси вскоре объявит о новом трансфере. Игрок уже прошел медобследование и подписал договор

Англия
(1 голосов)

Давид Датро Фофана уже в Лондоне

Челси вскоре объявит о новом трансфере. Игрок уже прошел медобследование и подписал договор

Фото: Football365

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" вскоре объявит о трансфере ивуарийского форварда "Мольде" Давида Датро Фофана. По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже подписали документы:

"Сделка по Давиду Датро Фофана, все подписано и утверждено. Документы также готовы после успешного прохождения медицинских тестов в Лондоне. Официальное объявление уже скоро.

Клуб убежден, что это умное подписание для настоящего и будущего за цену в 12 миллионов евро, так как многие клубы со всей Европы хотели Фофана".

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В статье: Мольде Челси (Лондон)
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