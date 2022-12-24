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Челси вскоре объявит о новом трансфере. Игрок уже прошел медобследование и подписал договор
Давид Датро Фофана уже в Лондоне
Фото: Football365
Лондонский "Челси" вскоре объявит о трансфере ивуарийского форварда "Мольде" Давида Датро Фофана. По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже подписали документы:
"Сделка по Давиду Датро Фофана, все подписано и утверждено. Документы также готовы после успешного прохождения медицинских тестов в Лондоне. Официальное объявление уже скоро.
Клуб убежден, что это умное подписание для настоящего и будущего за цену в 12 миллионов евро, так как многие клубы со всей Европы хотели Фофана".
David Datro Fofana deal, all sealed and completed. Documents also ready after the medical tests successfully done in London. Official soon. ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2022
Club convinced it’s a smart signing for present and future for €12m fee as many clubs around Europe wanted Fofana. pic.twitter.com/JkYPVVEggr
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