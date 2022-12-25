Возвращение АПЛ: шансы Арсенала на титул, дилемма Мудрика, риски Ливерпуля и Челси

Кевин Де Брюйне редко бывает злым. Бесславный вылет Бельгии из ЧМ, несвоевременное интервью хавбека "Сити", в котором он назвал свою сборную "слишком старой", проблемы в раздевалке национальной команды – все это крайне утомило и разозлило КДБ. Но разочарование и недовольство стали инструментом мотивации для Де Брюйне. В четверг вечером лидер "Сити" провел блестящий матч против "Ливерпуля" в Кубке лиги, чуть ли не собственноручно оформив вылет "красных" из турнира.

Чемпионат мира посреди сезона – это новые, неизведанные обстоятельства для всех команд и футболистов. Как показали матчи четвертого раунда Кубка лиги, игроки, вылетевшие после группового раунда ЧМ или на стадии 1/8, чувствуют себя прекрасно в физическом плане, а отдыхавшие футболисты, как например Эрлинг Холанд или Мо Салах, явно утратили игровой тонус. Но есть и эмоциональный фактор. Какой будет первая встреча в раздевалке "Тоттенхэма" аргентинца Кристиана Ромеро и француза Уго Льориса? Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана в "Юнайтед"? Справился ли Харри Кейн психологически со своим незабитым пенальти? Защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу после вылета Японии говорил, что ему хочется забыть на некоторое время о футболе. Он явно не единственный.

Для таких команд как "Арсенал" и "Ньюкасл", перерыв в чемпионате был невыгоден. У них не было игровых проблем. Другое дело – "Ливерпуль" и "Челси", которые нуждались в перезагрузке.

Борьба за чемпионство?

"Арсенал" стал рождественским чемпионом. На перерыв команда Артета отправилась с пятиочковым преимуществом над "Манчестер Сити". Плохая новость для "Арсенала" – в последние четыре раза, когда "канониры" были на вершине АПЛ 25 декабря (сезоны 2007-08, 2002-03, 1989-90 и 1986-87), они не доводили дело до конца, уступая лидерство по ходу кампании. Хотя в целом чемпион Рождества чаще, чем нет выигрывает АПЛ, так было в 13 из 18 последних случаев. Хорошая новость для "Арсенала" – в истории АПЛ все шесть команд, которые набирали 37 и больше очков в 14 турах в итоге выигрывали первенство. Никогда ранее "Арсенал" так сильно не начинал сезон, даже у знаменитой непобедимой команды 2003/04 не было таких показателей.

Сможет ли "Арсенал" не менее успешно провести вторую половину сезона? Это вопрос теоретический. Что касается боссов "канониров", то им нужно решать практическую задачу – что делать с повреждением Габриэла Жезуса? Бразильский форвард получил травму колена в игре с Камеруном и вынужден пропустить три месяца.

Если посмотреть на статистику – пять голов в 14 турах, может показаться, что это небольшая потеря для "Арсенала". Но это не так. Жезус – один из ключевых футболистов "Арсенала". Именно его появление связало все тактические элементы игры "Арсенала" и позволило Артете реализовать свое видение футбола. Жезус выполняет огромный объем работы без мяча, он может оказаться на любом участке поля в атаке, но не там, где ему этого хочется, а где этого требует система. С Жезусом игровая система "Арсенала" работала на отлично, благодаря этому существенно подняли свой уровень такие футболисты как Сака и Мартинелли. Кроме того, очень важны для команды лидерские качества Жезуса, бразилец сразу же занял видное место в раздевалке "Арсенала".

Кем заменить Жезуса? У "Арсенала" есть Нкетиа, но это форвард другого плана, он "хищник" штрафной площадки, его функционал ограничен. Можно использовать в роли девятки Мартинелли или Смит-Роу, но это будут полумеры.

Джейми Каррагер призывает "Арсенал" выйти на трансферный рынок и купить нового нападающего для сохранения шансов на титул. В ближайшие несколько лет такой возможности может уже и не быть. "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" отстали, а как показала игра с "Брентфордом" перед перерывом, "Сити" тоже бывает уязвим. Кроме того команда Гвардиолы может сделать для себя приоритетной Лигу чемпионов.

Но "Арсенал" с приходом спортивного директора Эду и тренера Микеля Артеты сделал ставку на долгосрочное планирование. В разгар борьбы за ЛЧ в прошлом сезоне Артета решил отстранить от команды Обамеянга и "Арсенал" в итоге даже доплатил габонцу, чтобы разорвать с ним контракт. "Арсенал" остался с Ляказеттом и Нкетией, и в итоге занял пятое место. Но летом "канониры" заполучили Жезуса, и климат в раздевалке стал гораздо лучше. Командное единство для Артеты всегда будет на первом месте. Ни для кого не секрет, что приоритетная цель "Арсенала" – это Михаил Мудрик. И он может стоить очень дорого. У "Арсенала" не бездонные резервы. Он выберет или реакцию на текущую ситуацию (борьба за чемпионство, травма Жезуса) или долгосрочную стратегию (инвестиция в Мудрика).

В способности "Манчестер Сити" догнать или перегнать "Арсенал" не сомневается никто. Только от "Арсенала" зависит, увидим ли мы борьбу за чемпионство во второй половине сезона 2022/23.

Два места на пятерых в зоне Лиге чемпионов

На третьем месте чемпионата Англии уселся неожиданный гость. "Ньюкасл" стал одним из открытий первой половины сезона. "Сороки" проиграли только в одном матче, пропустив от "Ливерпуля" гол на 90+8 минуте, а до перерыва на ЧМ взяли 22 очка из 24 возможных в последних восьми турах.

"Ньюкасл" получил саудовские вложения, и провел две удачные трансферные компании. Но рывок был бы невозможным без тренерской работы Эдди Хау, который смог не только интегрировать в игру команду новичков, но и дал новое дыхание карьерам таких футболистов как Альмирон (восемь голов), Лонгстафф, Шер.

Новые времена наступили на "Сент-Джеймс Парк". Перед перерывом "сороки" заслуженно обыграли "Челси" и "Тоттенхэм", была и зрелищная (3:3) ничья с "Манчестер Сити".

Еще один козырь "Ньюкасла" – команде не нужно любой ценой попасть в топ-4. А это большое давление для таких клубов как "Манчестер Юнайтед", в чем на днях признался Эрик тен Хаг.

МЮ разошелся с Роналду и нидерландскому тренеру "Юнайтед" будет теперь немного легче строить свою игру. "Манчестер Юнайтед" все больше похож на команду с тренером, до перерыва были хорошие победы над "Арсеналом", "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". Тен Хагу удалось добавить команде прагматизма, но не зрелищности. В первых 14 турах АПЛ только 17, 19 и 20 команды лиги забили на своем поле, меньше "Юнайтед", но с другой стороны никто не пропустил в домашних матчах меньше. Остаются проблемы с Джейдоном Санчо, его отдельно от команды отправили в Нидерланды, чтобы он там набрал форму и вернул уверенность в себе. Антони умеет играть только одной ногой, у Марсьяля постоянные травмы. Если бы не перерождение Рашфорда, и резкий взлет Гарначо, в атаке было бы совсем тоскливо. Иногда даже приходится рассчитывать на голы Каземиро, который стал одним из лидеров команды.

"Манчестер Юнайтед", как и "Ливерпуль", выставлен на продажу. Но если для первых потенциальные неприятности от ожидания смены владельцев состоят в том, что они будут играть на устаревших базе и стадионе, то проблемы "Ливерпуля" имеют более комплексный характер.

В первой половине сезона "Ливерпуль" выиграл в АПЛ всего шесть матчей из 14. Отставание от "Арсенала" составляет 15 очков. Разительный регресс "Ливерпуля" стал неожиданностью для всех, в том числе и самого Юргена Клоппа. У плохих результатов "Ливерпуля" есть нескольких причин: травмы, усталость от 63-матчевого прошлого сезона, спад в форме нескольких футболистов, устаревшая полузащита, медленный регресс ван Дейка, продажа Мане и так далее. Ни одна из них является определяющей. Клопп и его тренерский штаб способны решить эти проблемы, вспомним как никто не верил в “Ливерпуле” в сезоне, когда он остался без всех центрбеков и проигрывал в каждом домашнем матче, но в итоге выполнил рывок на третье место. И сейчас “Ливерпуль” на это способен.

Попытки Клоппа улучшить турнирное положение “Ливерпуля” будут покрыты облачком сложных и малопонятных процессов, которые происходят за кулисами клуба.

Впечатляющие достижения “Ливерпуля” последних сезонов связывают в первую очередь с немецким тренером, но менее весомый вклад в возвышение “красных” сделали спортивный директор Майкл Эдвардс, его помощник Джулиан Уорд, управляющий клуба Майк Гордон и глава аналитического отдела Иан Грэм.

В принятии ключевых решений в клубе работала система сдержек и противовесов. Условно говоря, Клопп мог выступать за трансфер одних футболистов и продление контракта с другими, у Эдвардса или его помощника Уорда могли быть другие предложения, был честный обмен мнениями, если проблему не удавалось разрешить, вовремя вмешивался Гордон. Помимо функции надзирателя над всеми процессами в клубе, Гордон еще выступал в роли связного Клоппа с бостонскими владельцами клуба. Все были довольны.

Однако триумвират Клопп - Эдвардс - Гордон распался. Эдвардс фактически отошел от дел еще посреди прошлого сезона, и летом его формально заменил Уорд. Когда FSG объявил о своей готовности продать часть или основной пакет акций клуба новым инвесторам, этим процессом занялся Гордон, передав управление клуба Билли Хогану. Джулиан Уорд, отличившись трансфером вингера Луиса Диаса прошлой зимой, по необъяснимым причинам решил уйти из клуба предстоящим летом, не проработав на своей новой должности и двух лет. Покидает “Ливерпуль” и Иан Грэм. Обозреватели осторожно намекают, что старая система больше не работает, и Юрген Клопп получает больше власти в вопросах кадрового планирования. Посмотрим, так ли это.

Будет ли когда-то иметь такое влияние Грэм Поттер в “Челси” – это пока разговоры из области фантастики. Экс-тренер “Брайтона” бодро начал свою карьеру в “Челси”, команда выиграла в трех матчах АПЛ подряд и заняла первое место в группе Лиги чемпионов. Но затем у “Челси” начался глубокий спад и на перерыв “синие” отправились на восьмом месте, безвольно до этого проиграв “Арсеналу”, “Ньюкаслу” и “Сити” в Кубке лиги.

Грэм Поттер пока не знает, что ему слепить из этой команды. Как и его предшественнику Томасу Тухелю, Поттеру приходится терпеть бесконечные травмы Канте, Джеймса, Чилуэлла, думать, как разместить на поле Маунта, Хавертца, Зиеша и Пулишича, ему приходится безмерно доверять 38-летнему Тьяго Силве в центре защиты. Многомиллионные новички Стерлинг, Обамеянг, Кукурелья и Фофана пока еще не нашли себя на поле, Фофана на предсезонке вновь получил травму, до конца вылетел форвард Армандо Броя.

Новые владельцы “Челси” вкладывают большие средства в вундеркиндов, подписывая молодых футболистов из Норвегии, США, Бразилии. Новые лица появились в отделе скаутинга и аналитики. Результаты этой работы мы сможет оценить только через несколько лет, а ближайшая перспектива для фанов “синих” не очень радужная – аналитический портал opta дает лишь 17% вероятности того, что “Челси” сможет занять место в топ-4.

“Тоттенхэм” замыкает первую четверку с 29 очками и тоже пробился в 1/8 Лиги чемпионов. Но и у “шпор” есть свои проблемы. Главная из них – это контракт Антонио Конте, который действует до конца июня 2023 года. Конте и Леви ведут переговоры, команда в это время скорее мучается, чем играет, но более-менее хороший результат есть. ЧМ внес свои коррективы. У Ришарлисона травма, Кейн под давлением, Льорис и Ромеро играли до последней минуты Мундиаля. Но к счастью вернулся Деян Кулушевски. С ним “Тоттенхэм” играет веселее.

Все остальные

Очень приятное впечатление в первой половине сезона оставил “Фулхэм” (девятое место). В матчах с участием “дачников” было забито 50 голов, Митрович забивает много, но хочется выделить и мощного португальского хавбека Жоау Палинью. Он сильный, динамичный, хорошо выполняет подкаты и играет головой. 20 млн евро – просто смехотворная цена для такого футболиста. Угадал “Фулхэм” и с возвращением в АПЛ бразильца Виллиана.

“Лестер” после кошмара стартовых туров смог найти себя, и о возможном вылете говорить уже не приходится. Разочаровывает “Вест Хэм”. Дэвид Мойес застрял в переходной фазе. Ему купили с континента прекрасных футболистов в виде Скамакки, Пакета, Агерда, и их как совместить их со старой гвардией и стилем “наша участь – страдать без мяча”, шотландский специалист еще не придумал. “Вест Хэм” всего на одно очко опережает зону вылета, как и “Эвертон” Фрэнка Лэмпарда. Легенда английского футбола говорит и делает правильные внефутбольные вещи, но футбол “ирисок” пока не впечатляет.

Унаи Эмери и Роберто Де Дзерби провели не так много матчей в “Брайтоне” и “Астон Вилле” соответственно, но их первые шаги были многообещающими. С третьей попытки “Вулверхэмптону” удалось заполучить Хулена Лопетеги и экс-тренеру сборной Испании нужно спасти от вылета последнюю и наименее результативную команду лиги. Ему уже обещают более 100 млн фунтов на трансферы. Будет продолжать тратить и “Ноттингем Форест”, подписавший летом 22 футболиста. Стив Купер остался на своей должности, а еще один аутсайдер, “Саутгемптон”, все же решил уволить Ральфа Хазенхюттля. Его сменщик, 49-летний Натан Джонс, известен своим крутым нравом и глубокой религиозностью. Однажды, в бытность тренером “Лутона”, Джонс заметил, что игроки его команды слишком увлечены пинг-понгом. Джонс демонстрационно решил покончить c пагубным, по его мнению, пристрастием игроков. На глазах изумленных футболистов он разломал и сжег теннисный стол в центральном круге тренировочного поля.

Расписание 17 тура

Понедельник, 26 декабря

14:30 “Брентфорд” – “Тоттенхэм”

17:00 “Лестер” – “Ньюкасл”

17:00 “Эвертон” – “Вулверхэмптон”

17:00 “Кристал Пэлас” – “Фулхэм”

17:00 “Саутгемптон” – “Брайтон”

19:30 “Астон Вилла” – “Ливерпуль”

22:00 “Арсенал” – “Вест Хэм”

Вторник, 27 декабря

19:30 “Челси” – “Борнмут”

22:00 “Манчестер Юнайтед” – “Ноттингем Форест”

Среда, 28 декабря

22:00 “Лидс” – “Манчестер Сити”

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 14 12 1 1 33-11 +22 37 2 "Манчестер Сити" 14 10 2 2 40-14 +26 32 3 "Ньюкасл" 15 8 6 1 29-11 +18 30 4 "Тоттенхэм" 15 9 2 4 31-21 +10 29 5 "Манчестер Юнайтед" 14 8 2 4 20-20 0 26 6 "Ливерпуль" 14 6 4 4 28-17 +11 22 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 14 6 3 5 23-19 +4 21 8 "Челси" 14 6 3 5 17-17 0 21 9 "Фулхэм" 15 5 4 6 24-26 -2 19 10 "Брентфорд" 15 4 7 4 23-25 -2 19 11 "Кристал Пэлас" 14 5 4 5 15-18 -3 19 12 "Астон Вилла" 15 5 3 7 16-22 -6 18 13 "Лестер Сити" 15 5 2 8 25-25 0 17 14 "Борнмут" 15 4 4 7 18-32 -14 16 15 "Лидс Юнайтед" 14 4 3 7 22-26 -4 15 16 "Вест Хэм Юнайтед" 15 4 2 9 12-17 -5 14 17 "Эвертон" 15 3 5 7 11-17 -6 14 18 "Ноттингем Форест" 15 3 4 8 11-30 -19 13 19 "Саутгемптон" 15 3 3 9 13-27 -14 12 20 "Вулверхэмптон" 15 2 4 9 8-24 -16 10

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