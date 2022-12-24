Тренер МЮ: Роналду не хотел быть частью будущего клуба

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг не выразил сожалений из-за скандального ухода Криштиану Роналду. Напротив - кажется, голландец этому рад.

"Говорил ли я с ним? Нет. Для меня это уже прошлое. Я хочу в будущее. Мы все хотим нового будущего для "МЮ", а Роналду не хотел быть его частью. Что ж, двигаемся дальше.

Он сделал то, что сделал. Я не собираюсь тратить на него свою энергию. У нас еще остались матчи в этом году. Мы хотим добиться успеха, поэтому надо фокусироваться на матчах.

Как человек я чувствовал, что летом произошел некий разрыв между руководством, игроками и фанатами. Сейчас я снова ощущаю между нами связь. Мы снова хотим быть едиными", - цитирует тренера Manchester Evening News.