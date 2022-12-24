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Тренер МЮ: Роналду не хотел быть частью будущего клуба

Англия
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Тен Хаг отвечает на претензии

Тренер МЮ: Роналду не хотел быть частью будущего клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг не выразил сожалений из-за скандального ухода Криштиану Роналду. Напротив - кажется, голландец этому рад.

"Говорил ли я с ним? Нет. Для меня это уже прошлое. Я хочу в будущее. Мы все хотим нового будущего для "МЮ", а Роналду не хотел быть его частью. Что ж, двигаемся дальше.

Он сделал то, что сделал. Я не собираюсь тратить на него свою энергию. У нас еще остались матчи в этом году. Мы хотим добиться успеха, поэтому надо фокусироваться на матчах.

Как человек я чувствовал, что летом произошел некий разрыв между руководством, игроками и фанатами. Сейчас я снова ощущаю между нами связь. Мы снова хотим быть едиными", - цитирует тренера Manchester Evening News.

Напомним, Роналду сыграл лишь 500 минут в АПЛ при тен Хаге, и за это набросился на тренера в интервью. Это привело к досрочному разрыву его договора с "МЮ".

В настоящее время 37-летний португалец остается без клуба; поговаривают, что вскоре он подпишется в Саудовской Аравии.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
MEN

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