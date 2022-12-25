Конкурент Миколенко близок к уходу из Эвертона

Левый защитник "Эвертона" Рубен Винагре может покинуть команду уже в январе. Об этом сообщает LiverpoolEcho.

Главной причиной потенциального ухода футболиста станет отсутствие игровой практики. В этом сезоне он провел всего четыре матча: в двух – вышел в старте на поединки Кубка лиги, еще в двух – появился на замену в АПЛ.

"Эвертон" арендовал Винагре у португальского "Спортинга" до конца этого сезона, однако сделка может быть прервана на полпути. В том числе и не будет реализована опция выкупа, которая могла составить 20 миллионов евро.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего португальца в пять миллионов евро.