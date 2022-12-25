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Челси лидирует в гонке за трансфером Йошко Гвардиола

Англия
(1 голосов)

Центрбек совсем скоро может сменить команду

Челси лидирует в гонке за трансфером Йошко Гвардиола

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Хорватии и РБ Лейпциг Йошко Гвардиол является приоритетной целью для лондонского Челси. Об этом сообщает Николо Скира.

"Аристократы" лидируют в гонке за хорвата, хотя многие топ-клубы также претендуют на него.

"Челси" еще в августе пытались приобрести Гвардиола, но "Лейпциг" не принял предложение в размере 80 миллионов евро плюс бонусы.

Отметим, что контракт Йошко с "быками" действителен до лета 2027-го. Защитник присоединился к немецкой команде в июле 2021 года и подписал соглашение на шесть лет. Тогда "Лепциг" заплатил за него "Динамо" Загреб 18,8 млн. евро.

После Чемпионата мира в Катаре трансферная стоимость 20-летнего игрока по данным аналитического портала Transfermarkt выросла с 60 млн до 75 млн евро.

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В статье: Челси (Лондон) РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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Источник:
Nicolo Schira

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