Челси лидирует в гонке за трансфером Йошко Гвардиола

Защитник сборной Хорватии и РБ Лейпциг Йошко Гвардиол является приоритетной целью для лондонского Челси. Об этом сообщает Николо Скира.

"Аристократы" лидируют в гонке за хорвата, хотя многие топ-клубы также претендуют на него.

"Челси" еще в августе пытались приобрести Гвардиола, но "Лейпциг" не принял предложение в размере 80 миллионов евро плюс бонусы.

Отметим, что контракт Йошко с "быками" действителен до лета 2027-го. Защитник присоединился к немецкой команде в июле 2021 года и подписал соглашение на шесть лет. Тогда "Лепциг" заплатил за него "Динамо" Загреб 18,8 млн. евро.

После Чемпионата мира в Катаре трансферная стоимость 20-летнего игрока по данным аналитического портала Transfermarkt выросла с 60 млн до 75 млн евро.