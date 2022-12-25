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Челси лидирует в гонке за трансфером Йошко Гвардиола
Центрбек совсем скоро может сменить команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Хорватии и РБ Лейпциг Йошко Гвардиол является приоритетной целью для лондонского Челси. Об этом сообщает Николо Скира.
"Аристократы" лидируют в гонке за хорвата, хотя многие топ-клубы также претендуют на него.
"Челси" еще в августе пытались приобрести Гвардиола, но "Лейпциг" не принял предложение в размере 80 миллионов евро плюс бонусы.
Отметим, что контракт Йошко с "быками" действителен до лета 2027-го. Защитник присоединился к немецкой команде в июле 2021 года и подписал соглашение на шесть лет. Тогда "Лепциг" заплатил за него "Динамо" Загреб 18,8 млн. евро.
После Чемпионата мира в Катаре трансферная стоимость 20-летнего игрока по данным аналитического портала Transfermarkt выросла с 60 млн до 75 млн евро.
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