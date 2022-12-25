Конте сообщил, что все игроки Тоттенхэма, игравшие на ЧМ, могут пропустить следующий матч АПЛ

Главный тренер "Тоттнхэм Хотспур"Антонио Конте в интервью перед матчем АПЛ против "Брентфорда"заявил, что не доволен длиной отпуска после ЧМ, который получили.

"Я не очень счастлив.

С одной стороны, вы счастливы, потому что для моего клуба "Тоттенхэм"наличие 12 игроков на чемпионате мира означает, что мы на правильном пути, чтобы попытаться быть конкурентоспособными и попытаться что-то выиграть.

Но это нормально, когда так много игроков играют в таких турнирах, особенно в течение сезона, что сейчас это непросто, потому что физическое состояние не на высоте.

Нельзя давать им много отдыха, и уж точно с игроками, которые не играли на чемпионате мира, а мы работаем четыре недели, сейчас они в отличной физической форме.

Мы много работали над тактическим аспектом и физическим аспектом. Сейчас они на уровне, который лучше, чем у игроков, завершивших Кубок мира.

По этой причине я думаю, что должен принять наилучшее решение для игры с "Брентфордом». С одной стороны, у меня есть игроки, с которыми я действительно хорошо работал в течение четырех недель, а с другой стороны, у меня есть игроки, которые работали на чемпионатах мира и сейчас не на вершине".