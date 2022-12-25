Коуч Ньюкасла Эдди Хау – о попадании в ЛЧ: Все в наших руках

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау на пресс-конференции перед матчем АПЛ против "Лестера" заявил, что его команда способна попасть в Лигу Чемпионов в конце сезона. На данный момент клуб идет на третьем месте в таблице лиги.

"Все в наших руках. Хотелось бы думать, что мы готовы к тому, что нас ждет. Я хотел бы думать, что команда готова играть по-разному, и я не имею в виду только системно.

Я почти уверен, что вторая половина сезона будет сложнее, но это нормально. Но мы уверены в себе, и мы примем вызов".