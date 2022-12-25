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Коуч Ньюкасла Эдди Хау – о попадании в ЛЧ: Все в наших руках

Англия
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Клуб идет на третьем месте в таблице АПЛ

Коуч Ньюкасла Эдди Хау – о попадании в ЛЧ: Все в наших руках

Фото: TEAMtalk

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау на пресс-конференции перед матчем АПЛ против "Лестера" заявил, что его команда способна попасть в Лигу Чемпионов в конце сезона. На данный момент клуб идет на третьем месте в таблице лиги.

"Все в наших руках. Хотелось бы думать, что мы готовы к тому, что нас ждет. Я хотел бы думать, что команда готова играть по-разному, и я не имею в виду только системно.

Я почти уверен, что вторая половина сезона будет сложнее, но это нормально. Но мы уверены в себе, и мы примем вызов".

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В статье: АПЛ Ньюкасл Эдди Хау
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