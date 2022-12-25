Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коуч Ньюкасла Эдди Хау – о попадании в ЛЧ: Все в наших руках
Клуб идет на третьем месте в таблице АПЛ
Фото: TEAMtalk
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау на пресс-конференции перед матчем АПЛ против "Лестера" заявил, что его команда способна попасть в Лигу Чемпионов в конце сезона. На данный момент клуб идет на третьем месте в таблице лиги.
"Все в наших руках. Хотелось бы думать, что мы готовы к тому, что нас ждет. Я хотел бы думать, что команда готова играть по-разному, и я не имею в виду только системно.
Я почти уверен, что вторая половина сезона будет сложнее, но это нормально. Но мы уверены в себе, и мы примем вызов".
Популярное сейчас
- Карпаты следят за двумя нападающими команд УПЛ
- Бавария окончательно определилась с заменой Ноеру
- Сборная мира 2022 по версии UA-Футбол. Вратарь
- КЛ. Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2. Прекрасная закуска к возобновлению АПЛ
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО