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Сегодня возобновляется Английская Премьер-лига
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 26 декабря, после паузы из-за Чемпионат мира 2022 года возобновляется Английская Премьер-лига. Первый матч 17-го тура начнется в 14:30, на поле выйдут "Брентфорд" и "Тоттенхэм", еще четыре поединка будут сыграны в 17:00, в 19:30 "Астон Вилла" будет принимать "Ливерпуль", а в 22: 00 встретятся "Арсенал" и "Вест Хэм".
Еще два матча тура состоятся во вторник, закроет раунд игра "Лидс" – "Манчестер Сити" 28 декабря. А уже 30-го и 31 декабря состоятся поединки 18-го тура.
Как известно, лидирует "Арсенал", который на пять очков опережает "Манчестер Сити". В первую четверку также входят "Ньюкасл" и "Тоттенхэм".
Напомним, что в Украине официальным транслятором матчей Английской Премьер-лиги является телеканал Setanta Sports. Также за ходом поединков можно следить с помощью онлайн-центра UA-Футбол.
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|14
|12
|1
|1
|33-11
|+22
|37
|2
|"Манчестер Сити"
|14
|10
|2
|2
|40-14
|+26
|32
|3
|"Ньюкасл"
|15
|8
|6
|1
|29-11
|+18
|30
|4
|"Тоттенхэм"
|15
|9
|2
|4
|31-21
|+10
|29
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|14
|8
|2
|4
|20-20
|0
|26
|6
|"Ливерпуль"
|14
|6
|4
|4
|28-17
|+11
|22
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|14
|6
|3
|5
|23-19
|+4
|21
|8
|"Челси"
|14
|6
|3
|5
|17-17
|0
|21
|9
|"Фулхэм"
|15
|5
|4
|6
|24-26
|-2
|19
|10
|"Брентфорд"
|15
|4
|7
|4
|23-25
|-2
|19
|11
|"Кристал Пэлас"
|14
|5
|4
|5
|15-18
|-3
|19
|12
|"Астон Вилла"
|15
|5
|3
|7
|16-22
|-6
|18
|13
|"Лестер Сити"
|15
|5
|2
|8
|25-25
|0
|17
|14
|"Борнмут"
|15
|4
|4
|7
|18-32
|-14
|16
|15
|"Лидс Юнайтед"
|14
|4
|3
|7
|22-26
|-4
|15
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|15
|4
|2
|9
|12-17
|-5
|14
|17
|Эвертон
|15
|3
|5
|7
|11-17
|-6
|14
|18
|Ноттингем Форест
|15
|3
|4
|8
|11-30
|-19
|13
|19
|"Саутгемптон"
|15
|3
|3
|9
|13-27
|-14
|12
|20
|"Вулверхэмптон"
|15
|2
|4
|9
|8-24
|-16
|10
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