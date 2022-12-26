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Сегодня возобновляется Английская Премьер-лига

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Сегодня возобновляется Английская Премьер-лига

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В понедельник, 26 декабря, после паузы из-за Чемпионат мира 2022 года возобновляется Английская Премьер-лига. Первый матч 17-го тура начнется в 14:30, на поле выйдут "Брентфорд" и "Тоттенхэм", еще четыре поединка будут сыграны в 17:00, в 19:30 "Астон Вилла" будет принимать "Ливерпуль", а в 22: 00 встретятся "Арсенал" и "Вест Хэм".

Еще два матча тура состоятся во вторник, закроет раунд игра "Лидс" – "Манчестер Сити" 28 декабря. А уже 30-го и 31 декабря состоятся поединки 18-го тура.

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Как известно, лидирует "Арсенал", который на пять очков опережает "Манчестер Сити". В первую четверку также входят "Ньюкасл" и "Тоттенхэм".

Напомним, что в Украине официальным транслятором матчей Английской Премьер-лиги является телеканал Setanta Sports. Также за ходом поединков можно следить с помощью онлайн-центра UA-Футбол.

Турнирное положение

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 14 12 1 1 33-11 +22 37
2 "Манчестер Сити" 14 10 2 2 40-14 +26 32
3 "Ньюкасл" 15 8 6 1 29-11 +18 30
4 "Тоттенхэм" 15 9 2 4 31-21 +10 29
5 "Манчестер Юнайтед" 14 8 2 4 20-20 0 26
6 "Ливерпуль" 14 6 4 4 28-17 +11 22
7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 14 6 3 5 23-19 +4 21
8 "Челси" 14 6 3 5 17-17 0 21
9 "Фулхэм" 15 5 4 6 24-26 -2 19
10 "Брентфорд" 15 4 7 4 23-25 -2 19
11 "Кристал Пэлас" 14 5 4 5 15-18 -3 19
12 "Астон Вилла" 15 5 3 7 16-22 -6 18
13 "Лестер Сити" 15 5 2 8 25-25 0 17
14 "Борнмут" 15 4 4 7 18-32 -14 16
15 "Лидс Юнайтед" 14 4 3 7 22-26 -4 15
16 "Вест Хэм Юнайтед" 15 4 2 9 12-17 -5 14
17 Эвертон 15 3 5 7 11-17 -6 14
18 Ноттингем Форест 15 3 4 8 11-30 -19 13
19 "Саутгемптон" 15 3 3 9 13-27 -14 12
20 "Вулверхэмптон" 15 2 4 9 8-24 -16 10
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В статье: Английская Премьер-лига
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