Сегодня возобновляется Английская Премьер-лига

В понедельник, 26 декабря, после паузы из-за Чемпионат мира 2022 года возобновляется Английская Премьер-лига. Первый матч 17-го тура начнется в 14:30, на поле выйдут "Брентфорд" и "Тоттенхэм", еще четыре поединка будут сыграны в 17:00, в 19:30 "Астон Вилла" будет принимать "Ливерпуль", а в 22: 00 встретятся "Арсенал" и "Вест Хэм".

Еще два матча тура состоятся во вторник, закроет раунд игра "Лидс" – "Манчестер Сити" 28 декабря. А уже 30-го и 31 декабря состоятся поединки 18-го тура.

Как известно, лидирует "Арсенал", который на пять очков опережает "Манчестер Сити". В первую четверку также входят "Ньюкасл" и "Тоттенхэм".

Напомним, что в Украине официальным транслятором матчей Английской Премьер-лиги является телеканал Setanta Sports. Также за ходом поединков можно следить с помощью онлайн-центра UA-Футбол.

Турнирное положение