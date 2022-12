Клопп: Беллингем - исключительный. Уже сейчас он играет как 28-летний футболист

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал свою характеристику одному из главных талантов Англии Джуду Беллингему. По слова коуча, уже сейчас хавбек показывает очень зрелый футбол.

"Беллингем просто исключительный. Уже сейчас он играет так зрело, как 28-летний футболист. Мы хорошо знаем его характеристики, но мне ничего не известно о его стоимости.

Джуд - очень хорош, он исключительный. У него был невероятный чемпионат мира", - заявил Юрген Клопп.

Klopp: “Bellingham is just exceptional. He plays so mature, like a 28-year-old. Everybody already knew his skills, but I have no idea what that means for the money side of it”. ???????? #LFC



“He’s very good, exceptional. He had an incredible World Cup”. pic.twitter.com/HRBFGjpXOk