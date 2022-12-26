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Клопп: Беллингем - исключительный. Уже сейчас он играет как 28-летний футболист

Англия
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Хотя ему всего 19

Клопп: Беллингем - исключительный. Уже сейчас он играет как 28-летний футболист

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал свою характеристику одному из главных талантов Англии Джуду Беллингему. По слова коуча, уже сейчас хавбек показывает очень зрелый футбол.

"Беллингем просто исключительный. Уже сейчас он играет так зрело, как 28-летний футболист. Мы хорошо знаем его характеристики, но мне ничего не известно о его стоимости.

Джуд - очень хорош, он исключительный. У него был невероятный чемпионат мира", - заявил Юрген Клопп.

Беллингем уже в 19 лет дорос до уровня футболиста сборной Англии и "Боруссии" Дортмунд. За его плечами успешный чемпионат мира, после которого "шмели" стали оценивать игрока в более чем сто миллионов.

В текущем сезоне на счету Джуда 32 матча, десять голов и пять голевых передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ливерпуль Джуд Беллингем
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