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Льорис - вне старте, Ярмолюк - вне заявки. Составы на матч Брентфорд - Тоттенхэм

Англия
(1 голосов)

Boxing Day начинается

Льорис - вне старте, Ярмолюк - вне заявки. Составы на матч Брентфорд - Тоттенхэм

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии возвращается. В первом матче после чемпионата мира между собой сыграют "Брентфорд" и "Тоттенхэм". Это событие ознаменует начало Boxing Day.

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Стали известны составы на поединок. Лондонцы оставили в запасе кипера и капитана Уго Льориса, который на ЧМ дошел до финала с Францией и сейчас получил отдых. В заявке "пчел" не нашлось места украинцу Ярмолюку.

Начало матча "Брентфорд" - "Тоттенхэм" в 14:30. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Брентфорд Тоттенхэм (Лондон)
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