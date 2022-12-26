Льорис - вне старте, Ярмолюк - вне заявки. Составы на матч Брентфорд - Тоттенхэм

Чемпионат Англии возвращается. В первом матче после чемпионата мира между собой сыграют "Брентфорд" и "Тоттенхэм". Это событие ознаменует начало Boxing Day.

Стали известны составы на поединок. Лондонцы оставили в запасе кипера и капитана Уго Льориса, который на ЧМ дошел до финала с Францией и сейчас получил отдых. В заявке "пчел" не нашлось места украинцу Ярмолюку.