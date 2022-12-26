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Льорис - вне старте, Ярмолюк - вне заявки. Составы на матч Брентфорд - Тоттенхэм
Boxing Day начинается
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии возвращается. В первом матче после чемпионата мира между собой сыграют "Брентфорд" и "Тоттенхэм". Это событие ознаменует начало Boxing Day.
Стали известны составы на поединок. Лондонцы оставили в запасе кипера и капитана Уго Льориса, который на ЧМ дошел до финала с Францией и сейчас получил отдых. В заявке "пчел" не нашлось места украинцу Ярмолюку.
???? Your Boxing Day Bees line-up!#BrentfordFC | #BRETOT | @bluejeansnet— Brentford FC (@BrentfordFC) December 26, 2022
Your Boxing Day starting XI ????#BRETOT pic.twitter.com/ONp8jSLe7C— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 26, 2022
Начало матча "Брентфорд" - "Тоттенхэм" в 14:30. За текстовой трансляцией вы можете следить на
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