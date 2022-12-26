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Кейн - первый игрок в истории АПЛ, забивший 10 голов в боксинг дей
Форвард любит забивать после обмена подарками
фото - Getty Images
Харри Кейн забил во втором тайме матча с "Брентфордом", сделав счет 1:2. Это 10-й гол для англичанина в боксинг дей.
Таким образом 29-летний форвард стал первым игроком в истории АПЛ, которому удалось забить 10 мячей в день после рождества.
Более того, Кейн забивает в кажом матче 26-го декабря, в котором принимает участие.
В этом сезоне Харри провел 15 матчей в Премьер-лиге, забил 12 голов и отдал 1 голевую передачу.
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