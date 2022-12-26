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Миколенко в старте Эвертона на первый матч ирисок в АПЛ после ЧМ-2022
Подопечные Фрэнка Лэмпарда проведут матч 17 тура АПЛ, где сыграют против Вулверхэмптона
фото - Getty Images
Сегодня, 26 декабря, в 17:00 по киевскому времени "Эвертон" сыграет матч 17-го тура английской Премьер-лиги.
Наставник "Ирисок" определился со стартовым составом на отчетный поединок. Место в старте нашлось и для украинского защитника Виталия Миколенко, передает пресс-служба английского клуба в Twitter-аккаунте.
Напомним, после 15 сыгранных матчей "Эвертон" Миколенко занимает 17 место в АПЛ, "Вулверхэмптон" - на 20 строчке чемпионата.
Your Boxing Day Toffees!???? #EVEWOL pic.twitter.com/VBnIGAMqcd— Everton (@Everton) December 26, 2022
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