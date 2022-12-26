  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Миколенко в старте Эвертона на первый матч ирисок в АПЛ после ЧМ-2022
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко в старте Эвертона на первый матч ирисок в АПЛ после ЧМ-2022

Англия
(1 голосов)

Подопечные Фрэнка Лэмпарда проведут матч 17 тура АПЛ, где сыграют против Вулверхэмптона

Миколенко в старте Эвертона на первый матч ирисок в АПЛ после ЧМ-2022

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 декабря, в 17:00 по киевскому времени "Эвертон" сыграет матч 17-го тура английской Премьер-лиги.

Наставник "Ирисок" определился со стартовым составом на отчетный поединок. Место в старте нашлось и для украинского защитника Виталия Миколенко, передает пресс-служба английского клуба в Twitter-аккаунте.

Напомним, после 15 сыгранных матчей "Эвертон" Миколенко занимает 17 место в АПЛ, "Вулверхэмптон" - на 20 строчке чемпионата.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде