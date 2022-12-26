Миколенко в старте Эвертона на первый матч ирисок в АПЛ после ЧМ-2022

Сегодня, 26 декабря, в 17:00 по киевскому времени "Эвертон" сыграет матч 17-го тура английской Премьер-лиги.

Наставник "Ирисок" определился со стартовым составом на отчетный поединок. Место в старте нашлось и для украинского защитника Виталия Миколенко, передает пресс-служба английского клуба в Twitter-аккаунте.

Напомним, после 15 сыгранных матчей "Эвертон" Миколенко занимает 17 место в АПЛ, "Вулверхэмптон" - на 20 строчке чемпионата.