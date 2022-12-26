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АПЛ. Лопетеги обыграл Эвертон в дебютной игре, победы Ньюкасла, Брайтона и Фулхэма
Миколенко провел полный матч, Ньюкасл поднялся на второе место, Брайтон - на шестое
Фото: twitter.com/NUFC/Автор - невідомий
Чемпионат Англии, семнадцатый тур
Лондон, “Селхерст Парк”
“Кристал Пэлас” – “Фулхэм” 0:3
Голы: Де Кордова-Рид 31, Рим 71, Митович 80
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Клайн (Уорд 67), Андерсен, Томкинс, Митчелл – Дукуре (Миливоевич 83), Шлупп (Ридевальд 86) – Айю, Олисе (Хьюз 84), Эзе (Ричардс 59) – Заха
“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Диоп, Тете – Палинья (Кейрни 75), Харрисон Рид – Виллиан (Джеймс 82), Перейра (Харрис 85), Де Кордова-Рид (Уилсон 82) – Митрович (Винисиус 85)
Предупреждения: Томкинс 20, Томкинс 57
Удаление: Митчелл 34, Томкинс 57
Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” – “Вулверхэмптон” 1:2
Голы: Мина 7 – Поденсе 22, Аит-Нури 90+5
“Эвертон”: Пикфорд – Паттерсон, Мина (Годфри 76), Тарковски, Миколенко – Ивоби, Онана, Гейе (Дукуре 83) – Гордон, Мопе (Кеннон 83), Макнил (Грэй 56)
“Вулверхэмптон”: Са – Буэно (Аит-Нури 59), Килман, Коллинз, Семеду – Моутинью (Гомеш 79), Невеш, Ходж (Нуньеш 60) – Поденсе (Гедеш 73), Коста, Хван (Траоре 60)
Предупреждения: Паттерсон 38 – Поденсе 61, Килман 64, Невеш 79, Гомеш 81, Коста 90, Аит-Нури 90+6
Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” – “Ньюкасл” 0:3
Голы: Вуд 3 (пен.), Альмирон 7, Жоэлинтон 32
“Лестер”: Уорд – Кастань, Амарти, Фас, Томас – Тилеманс, Сумаре (Ндиди 72) – Прат (Перес 17), Дьюсбери-Холл, Барнс (Ихеаначо 71) – Дака (Варди 46)
“Ньюкасл”: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Уиллок (Мерфи 84), Гимарайнш, Лонгстафф (Андерсон 90+1) – Жоэлинтон, Вуд (Ритчи 88), Альмирон (Сен-Максимен 83)
Саутгемптон, “Сент-Мэрис”
“Саутгемптон” – “Брайтон” 1:3
Голы: Уорд-Проуз 73 – Лаллана 14, Перро 35 (авт.), Марч 56
На 73-й минуте Уорд-Проуз не реализовал пенальти (вратарь)
“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс, Лянко, Салису, Перро (Мэйтленд-Найлз 54) – Уорд-Проуз, Диалло (Стюарт Армстронг 46) – Дженепо (Арибо 46), Эльюнусси (Мара 78), Эдози (Адам Армстронг 84) – Адамс
“Брайтон”: Санчес – Эступиньян, Колуилл, Данк, Велтман – Гросс (Гилмор 90+1), Кайседо – Митома, Лаллана (Сармиенто 67), Марч (Лемпти 83) – Троссард (Фергюсон 83)
Предупреждения: Арибо 60 – Санчес 74, Кайседо 85
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