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АПЛ. Лопетеги обыграл Эвертон в дебютной игре, победы Ньюкасла, Брайтона и Фулхэма

Англия
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Миколенко провел полный матч, Ньюкасл поднялся на второе место, Брайтон - на шестое 

АПЛ. Лопетеги обыграл Эвертон в дебютной игре, победы Ньюкасла, Брайтона и Фулхэма

Фото: twitter.com/NUFC/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, семнадцатый тур

Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Фулхэм” 0:3

Голы: Де Кордова-Рид 31, Рим 71, Митович 80

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Клайн (Уорд 67), Андерсен, Томкинс, Митчелл – Дукуре (Миливоевич 83), Шлупп (Ридевальд 86) – Айю, Олисе (Хьюз 84), Эзе (Ричардс 59) – Заха

“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Диоп, Тете – Палинья (Кейрни 75), Харрисон Рид – Виллиан (Джеймс 82), Перейра (Харрис 85), Де Кордова-Рид (Уилсон 82) – Митрович (Винисиус 85)

Предупреждения: Томкинс 20, Томкинс 57

Удаление: Митчелл 34, Томкинс 57

Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Вулверхэмптон” 1:2

Голы: Мина 7 – Поденсе 22, Аит-Нури 90+5

“Эвертон”: Пикфорд – Паттерсон, Мина (Годфри 76), Тарковски, Миколенко – Ивоби, Онана, Гейе (Дукуре 83) – Гордон, Мопе (Кеннон 83), Макнил (Грэй 56)

“Вулверхэмптон”: Са – Буэно (Аит-Нури 59), Килман, Коллинз, Семеду – Моутинью (Гомеш 79), Невеш, Ходж (Нуньеш 60) – Поденсе (Гедеш 73), Коста, Хван (Траоре 60)

Предупреждения: Паттерсон 38 – Поденсе 61, Килман 64, Невеш 79, Гомеш 81, Коста 90, Аит-Нури 90+6

Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Ньюкасл” 0:3

Голы: Вуд 3 (пен.), Альмирон 7, Жоэлинтон 32

“Лестер”: Уорд – Кастань, Амарти, Фас, Томас – Тилеманс, Сумаре (Ндиди 72) – Прат (Перес 17), Дьюсбери-Холл, Барнс (Ихеаначо 71) – Дака (Варди 46)

“Ньюкасл”: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Уиллок (Мерфи 84), Гимарайнш, Лонгстафф (Андерсон 90+1) – Жоэлинтон, Вуд (Ритчи 88), Альмирон (Сен-Максимен 83)

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Брайтон” 1:3

Голы: Уорд-Проуз 73 – Лаллана 14, Перро 35 (авт.), Марч 56

На 73-й минуте Уорд-Проуз не реализовал пенальти (вратарь)

“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс, Лянко, Салису, Перро (Мэйтленд-Найлз 54) – Уорд-Проуз, Диалло (Стюарт Армстронг 46) – Дженепо (Арибо 46), Эльюнусси (Мара 78), Эдози (Адам Армстронг 84) – Адамс

“Брайтон”: Санчес – Эступиньян, Колуилл, Данк, Велтман – Гросс (Гилмор 90+1), Кайседо – Митома, Лаллана (Сармиенто 67), Марч (Лемпти 83) – Троссард (Фергюсон 83)

Предупреждения: Арибо 60 – Санчес 74, Кайседо 85

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль) Фулхэм (Лондон) АПЛ Ньюкасл "Саутгемптон" Брайтон энд Хоув Альбион Хулен Лопетеги Кристал Пэлас (Лондон) Роберто Де Дзерби Лестер Сити Виталий Миколенко
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