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Наставник Астон Виллы хочет выгнать из команды героя ЧМ-2022 - СМИ
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери раздражен поведением Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира в Катаре
Фото: twitter.com/AVFCOfficial
Аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес может покинуть стан "вилланов", пишет издание Estadio Deportivo. Сообщается, что главным инициатором прекращения сотрудничества с голкипером является главный тренер английской команды Унаи Эмери, которому не понравилось поведение вратаря в финальном матче чемпионата мира в Катаре.
Отмечается, что основным кандидатом на замену аргентинца в "Астон Вилле" рассматривают марокканца Яссина Бону, который на данном этапе карьеры выступает за испанскую "Севилью".
Напомним, Мартинес начал провоцировать игроков сборной Франции после победы в финале ЧМ-2022, танцуя с фигуркой Киллиана Мбаппе после награждения.
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