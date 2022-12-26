Наставник Астон Виллы хочет выгнать из команды героя ЧМ-2022 - СМИ

Аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес может покинуть стан "вилланов", пишет издание Estadio Deportivo. Сообщается, что главным инициатором прекращения сотрудничества с голкипером является главный тренер английской команды Унаи Эмери, которому не понравилось поведение вратаря в финальном матче чемпионата мира в Катаре.

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Отмечается, что основным кандидатом на замену аргентинца в "Астон Вилле" рассматривают марокканца Яссина Бону, который на данном этапе карьеры выступает за испанскую "Севилью".

Напомним, Мартинес начал провоцировать игроков сборной Франции после победы в финале ЧМ-2022, танцуя с фигуркой Киллиана Мбаппе после награждения.