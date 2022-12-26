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Наставник Астон Виллы хочет выгнать из команды героя ЧМ-2022 - СМИ

Англия
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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери раздражен поведением Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира в Катаре

Наставник Астон Виллы хочет выгнать из команды героя ЧМ-2022 - СМИ

Фото: twitter.com/AVFCOfficial

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Аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес может покинуть стан "вилланов", пишет издание Estadio Deportivo. Сообщается, что главным инициатором прекращения сотрудничества с голкипером является главный тренер английской команды Унаи Эмери, которому не понравилось поведение вратаря в финальном матче чемпионата мира в Катаре.

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Отмечается, что основным кандидатом на замену аргентинца в "Астон Вилле" рассматривают марокканца Яссина Бону, который на данном этапе карьеры выступает за испанскую "Севилью".

Напомним, Мартинес начал провоцировать игроков сборной Франции после победы в финале ЧМ-2022, танцуя с фигуркой Киллиана Мбаппе после награждения.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Эмилиано Мартинес
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Источник:
Estadio Deportivo

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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
26.12.2022 в 18:47
Думаю это фейк все таки, вряд ли они будут избавляться от лучшего вратаря ЧМ только из за этих выходок.
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__Grab__ (Костопіль)
26.12.2022 в 18:16
Нагорода знайшла " героя"....
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