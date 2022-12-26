Пока петух не клюнул. Видео голов и обзор матча Брентфорд - Тоттенхэм 2:2

Команда Антонио Конте вышла на игру без основного голкипера, Уго Льориса, неделю назад игравшего в финале Чемпионата мира. Однако с Соном и Кейном, что утверждало их в статусе фаворита встречи. Но неожиданно после часа игры в счете вел именно "Брентфорд" 2:0. Лишь после этого "Тоттенхэм" смог проснуться, отыгрался и свел поединок к ничьей. Учитывая развитие событий, счет приемлем. Но это только если забыть о предматчевых раскладах.

Чемпионат Англии, 17-й тур. Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стедиум"

"Брентфорд" – "Тоттенхэм" 2:2

Голы: Янельт 15, Тоуни 54 – Кейн 65, Хейбьорг 71