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Пока петух не клюнул. Видео голов и обзор матча Брентфорд - Тоттенхэм 2:2

Англия
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"Шпорам" пришлось отыгрываться во втором тайме с 0:2

Пока петух не клюнул. Видео голов и обзор матча Брентфорд - Тоттенхэм 2:2

Фото: tottenhamhotspur.com / Автор невідомий

UA-Футбол
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Команда Антонио Конте вышла на игру без основного голкипера, Уго Льориса, неделю назад игравшего в финале Чемпионата мира. Однако с Соном и Кейном, что утверждало их в статусе фаворита встречи. Но неожиданно после часа игры в счете вел именно "Брентфорд" 2:0. Лишь после этого "Тоттенхэм" смог проснуться, отыгрался и свел поединок к ничьей. Учитывая развитие событий, счет приемлем. Но это только если забыть о предматчевых раскладах.

Чемпионат Англии, 17-й тур. Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стедиум"
"Брентфорд" – "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Янельт 15, Тоуни 54 – Кейн 65, Хейбьорг 71

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В статье: Брентфорд Тоттенхэм (Лондон)
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