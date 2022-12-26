Челси – главный претендент на Деклана Райса

Деклан Райс отклонил три предложения контракта от "Вест Хэма", сообщает AS со ссылкой на The Athletic. "Молотобойцы" теперь хочет вылучить средства с продажи игрока.

"Челси" – главный претендент на 23-летнего полузащитника. "Синим" нужен новый опорник, на фоне частых травм Нголо Канте. Клуб не хочет продлевать соглашение с французом.

В этом сезоне Райс провел 20 матчей, забил 1 и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 80 миллионов евро.