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Челси – главный претендент на Деклана Райса
Нужна замена Канте
Фото: twitter.com/England
Деклан Райс отклонил три предложения контракта от "Вест Хэма", сообщает AS со ссылкой на The Athletic. "Молотобойцы" теперь хочет вылучить средства с продажи игрока.
"Челси" – главный претендент на 23-летнего полузащитника. "Синим" нужен новый опорник, на фоне частых травм Нголо Канте. Клуб не хочет продлевать соглашение с французом.
В этом сезоне Райс провел 20 матчей, забил 1 и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 80 миллионов евро.
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