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Зинченко начнет в запасе матч Арсенала против Вест Хэма
Усилит ли игру во втором тайме?
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на первый после ЧМ поединок в АПЛ.
Сегодня "канониры" должны сыграть против "Вест Хэм Юнайтед". Украинец оказался в запасе на этот поединок.
После перехода в "Арсенал" летом текущего года Зинченко выходил на поле в девяти матчах своей команды и сделал одну результативную передачу.
Добавим, что матч "Арсенал" – "Вест Хэм" начнется в 22:00. Следите за игрой в
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