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Зинченко начнет в запасе матч Арсенала против Вест Хэма

Англия
(1 голосов)

Усилит ли игру во втором тайме?

Зинченко начнет в запасе матч Арсенала против Вест Хэма

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на первый после ЧМ поединок в АПЛ.

Сегодня "канониры" должны сыграть против "Вест Хэм Юнайтед". Украинец оказался в запасе на этот поединок.

После перехода в "Арсенал" летом текущего года Зинченко выходил на поле в девяти матчах своей команды и сделал одну результативную передачу.

Добавим, что матч "Арсенал" – "Вест Хэм" начнется в 22:00. Следите за игрой в текстовой трансляции на UA-Футбол.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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