Зинченко начнет в запасе матч Арсенала против Вест Хэма

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на первый после ЧМ поединок в АПЛ.

Сегодня "канониры" должны сыграть против "Вест Хэм Юнайтед". Украинец оказался в запасе на этот поединок.

После перехода в "Арсенал" летом текущего года Зинченко выходил на поле в девяти матчах своей команды и сделал одну результативную передачу.