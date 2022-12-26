Сороки уже вторые. Видео голов и обзор матча Лестер - Ньюкасл 0:3

Пауза на Чемпионат мира не остановила победное шествие "Ньюкасла". После нее подопечные Эдди Гау выиграли уже восьмой подряд поединок. На этот раз "сороки" одолели "Лестер" благодаря трем голам уже к 32-й минуте. После осечки "Тоттенхэма" "Ньюкаслу" удалось сделать шаг вверх в таблице и подняться на вторую строчку. Впрочем, через два дня подвинуть на одну ступеньку ниже команду сможет "Манчестер Сити", которого ожидает матч против "Лидса".

Лестер, "Кинг Пауэр Стедиум"

"Лестер" – "Ньюкасл" 0:3

Голы: Вуд 3 (пен.), Альмирон 7, Жоэлинтон 32