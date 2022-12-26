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Сороки уже вторые. Видео голов и обзор матча Лестер - Ньюкасл 0:3
Будущий гранд английского футбола продолжает разрывать шаблоны
Фото: twitter.com/NUFC / Автор невідомий
Пауза на Чемпионат мира не остановила победное шествие "Ньюкасла". После нее подопечные Эдди Гау выиграли уже восьмой подряд поединок. На этот раз "сороки" одолели "Лестер" благодаря трем голам уже к 32-й минуте. После осечки "Тоттенхэма" "Ньюкаслу" удалось сделать шаг вверх в таблице и подняться на вторую строчку. Впрочем, через два дня подвинуть на одну ступеньку ниже команду сможет "Манчестер Сити", которого ожидает матч против "Лидса".
Лестер, "Кинг Пауэр Стедиум"
"Лестер" – "Ньюкасл" 0:3
Голы: Вуд 3 (пен.), Альмирон 7, Жоэлинтон 32
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