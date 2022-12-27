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Источник: Сын Шевченко перешел из Челси в Тоттенхэм
16-летний Кристиан сменил один лондонский клуб на другой
Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил о том, что 16-летний сын Андрея Шевченко Кристиан перешел из академии "Челси" в "
"Насколько я понимаю, то сын Андрея Николаевича Шевченко перешел в "Тоттенхэм". Там, кстати, он работает с Яя Туре. В той команде, в которой будет сын Шевченко, одним из тренеров как раз является Туре", – сказал Цыганик
Напомним, что недавно сообщалось о том, что 15-летний украинский полузащитник Иван Струк
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