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Источник: Сын Шевченко перешел из Челси в Тоттенхэм

Англия
(1 голосов)

16-летний Кристиан сменил один лондонский клуб на другой

Источник: Сын Шевченко перешел из Челси в Тоттенхэм

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил о том, что 16-летний сын Андрея Шевченко Кристиан перешел из академии "Челси" в "Тоттенхэм".

"Насколько я понимаю, то сын Андрея Николаевича Шевченко перешел в "Тоттенхэм". Там, кстати, он работает с Яя Туре. В той команде, в которой будет сын Шевченко, одним из тренеров как раз является Туре", – сказал Цыганик

Напомним, что недавно сообщалось о том, что 15-летний украинский полузащитник Иван Струк подписал контракт с "Челси". При этом, СМИ писали о том, что кроме Ивана на просмотре было еще 8 ребят, среди которых был и Кристиан Шевченко, но контракт предложили только Струку.

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В статье: Андрей Шевченко Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
27.12.2022 в 01:26
Ага, перейшов, тіпа вільний агент, хехе
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efim423 (odessa)
27.12.2022 в 00:47
да ти шо
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