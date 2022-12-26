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Неожиданный поворот: Коди Гакпо близок к переходу в Ливерпуль
Не хочет в "Юнайтед"?
Фото: twitter.com/PSV
"Ливерпуль" близок к подписанию нападающего "ПСВ" Коди Гакпо, сообщает The Athletic. "Красные" надеются закрыть сделку до 1 января, когда откроется трансферное окно.
"Ливерпулю" удалось вырваться в лидеры в борьбе за Коди, несмотря на серьезный интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", о котором сообщалось ещё на чемпионате мира.
Вообще "манкунианцы" рассматривали подписание нападающего ещё прошлым летом, в случае неудачи с Антони. Игрок сборной Нидерландов ярко проявил себя на чемпионате мира, чем вновь приковал взляды топовых клубов.
Сообщалось, что "Юнайтед" близок к завершению сделки, но похоже их опередил "Ливерпуль" у которого сейчас проблемы с нападением: Диас и Жота в лазарете с серьезными повреждениями.
Гакпо сделал 35 результативных действий в этом сезоне за "ПСВ" и сборную Нидерландов. Ожидается, что "красные" заплатят за нападающего 37 миллионов фунтов.
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