Неожиданный поворот: Коди Гакпо близок к переходу в Ливерпуль

"Ливерпуль" близок к подписанию нападающего "ПСВ" Коди Гакпо, сообщает The Athletic. "Красные" надеются закрыть сделку до 1 января, когда откроется трансферное окно.

"Ливерпулю" удалось вырваться в лидеры в борьбе за Коди, несмотря на серьезный интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", о котором сообщалось ещё на чемпионате мира.

Вообще "манкунианцы" рассматривали подписание нападающего ещё прошлым летом, в случае неудачи с Антони. Игрок сборной Нидерландов ярко проявил себя на чемпионате мира, чем вновь приковал взляды топовых клубов.

Сообщалось, что "Юнайтед" близок к завершению сделки, но похоже их опередил "Ливерпуль" у которого сейчас проблемы с нападением: Диас и Жота в лазарете с серьезными повреждениями.

Гакпо сделал 35 результативных действий в этом сезоне за "ПСВ" и сборную Нидерландов. Ожидается, что "красные" заплатят за нападающего 37 миллионов фунтов.