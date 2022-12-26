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АПЛ. Арсенал – Вест Хэм 3:1. Камбек от канониров

Англия
(1 голосов)

Зинченко тоже принял участие в матче

АПЛ. Арсенал – Вест Хэм 3:1. Камбек от канониров

Фейсбук Арсеналу/Автор невідомий

Новина українською

Английская Премьер-лига, 17-й тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

"Арсенал" – "Вест Хэм" 3:1

Голы: Сака 53, Мартинелли 58, Нкетиа 69 – Бенрахма 27

Арсенал: Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни (Зинченко 72) – Эдегор, Партей (Эльнени 90+5), Джака – Сака, Нкетиа, Мартинелли (Виейра 88)

Вест Хэм: Фабянский – Цоуфал, Керер, Доусон, Крессвелл – Соучек (Форнальс 78), Райс – Боуэн, Пакета, Бенрахма – Антонио (Мубама 87)

Предупреждения: Боуэн 8, Цоуфал 44

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Мартин Эдегор Мохамед Саид Бенрахма Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Эдвард Нкетиа Габриель Мартинелли Букайо Сака
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