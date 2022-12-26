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АПЛ. Арсенал – Вест Хэм 3:1. Камбек от канониров
Зинченко тоже принял участие в матче
Фейсбук Арсеналу/Автор невідомий
Английская Премьер-лига, 17-й тур
"Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Майкл Оливер
"Арсенал" – "Вест Хэм" 3:1
Голы: Сака 53, Мартинелли 58, Нкетиа 69 – Бенрахма 27
Арсенал: Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни (Зинченко 72) – Эдегор, Партей (Эльнени 90+5), Джака – Сака, Нкетиа, Мартинелли (Виейра 88)
Вест Хэм: Фабянский – Цоуфал, Керер, Доусон, Крессвелл – Соучек (Форнальс 78), Райс – Боуэн, Пакета, Бенрахма – Антонио (Мубама 87)
Предупреждения: Боуэн 8, Цоуфал 44
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